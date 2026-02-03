Чеховская библиотека Таганрога подвела итоги детского конкурса «Юный блогер»

В Чеховской библиотеке Таганрога прошло подведение итогов и награждение победителей и призеров конкурса «Юный блогер», а также открытие выставки одной книги «Ванька».

Гостями мероприятия стали младшие школьники, дошколята, их родители и педагоги. Мини-спектакль по мотивам чеховского рассказа «Ванька» представил юный талантливый артист – воспитанник детского сада № 93 Кирилл Романихин.

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, директор Централизованной библиотечной системы города Таганрога Татьяна Михеева предъявила номер «Петербургской газеты» от 25 декабря 1886 года, где в разделе «Рождественские рассказы» был впервые опубликован «Ванька» за подписью А. Чехонте. Также Татьяна Алексеевна показала посвященную рассказу «Ванька» рождественскую открытку работы Елизаветы Бём.

«А всего у Антона Павловича Чехова – свыше пятисот рассказов, и в них живут восемь тысяч героев, — заметила Татьяна Михеева. – И я желаю вам прочитать как можно больше этих рассказов, потому что, хоть Чехов и писал их значительно больше ста лет назад, но они интересны и актуальны и сегодня».

Ведущая мероприятия Оксана Сербина провела с детьми викторину на знание рассказа «Ванька». Кроме того, на большом экране был продемонстрирован ролик, смонтированный из фрагментов работ воспитанников таганрогских детских садов — юных блогеров, ставших лауреатами конкурса.

«Меняется мир, меняются технологии. Но неизменным остается интерес к творчеству Антона Павловича Чехова, — отметила в своем выступлении начальник городского управления образования Ольга Морозова. – Нынешние дети не только рисуют героев чеховских произведений, не только инсценируют их, но и переходят в новый цифровой формат, пробуют себя в качестве блогеров. Когда мы начинали проводить городской конкурс «Юный блогер: знакомый незнакомый Чехов», мы не были уверены в успехе. Но все получилось. У нас – очень талантливые дети, очень неравнодушные родители и педагоги. Надеюсь, число участников этого конкурса из года в год будет расти».

Также Ольга Морозова провела награждение лауреатов конкурса. Победителями конкурса были признаны Михаил Клоков и Милана Сапунцова, призерами стали Екатерина Полозюк, Анастасия Сорокина, Павел Пирожок и Ян Черкашин.

После этого ребята, пришедшие в библиотеку, разделились не две большие группы, перешли в два светлых и просторных помещения, где каждую из групп ждал мастер-класс по изготовлению книжных закладок. Мастер-классы провели педагоги из Центра внешкольной работы и Дворца детского творчества.

Антон Сахновский, фото автора