Бывший глава администрации Ростова заключен под стражу

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, который подозревается в превышении должностных полномочий. 24 октября ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в 2020 году Логвиненко вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка.

«В результате его противоправных действий бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 млн рублей», — уточнила она.

По информации объединенной пресс-служба судов Ростовской области, вчера вечером постановлением Ленинского районного суда Ростова Логвиненко была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 23 декабря 2025 года.

