Борьба с самовольными НТО и обновление правил размещения: как меняется уличная торговля в Таганроге

Таганрогские власти считают, что бизнес должен работать легально и не портить облик города.

В Таганроге администрация города регулярно проводит проверки по выявлению незаконно установленных торговых объектов. Эти работа ведется как в рамках мониторинга городской территории, так и по обращениям жителей, организаций и правоохранительных структур, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова. В 2026 году было демонтировано 8 таких объектов, из которых 5 — на основании судебных решений. Для сравнения, в 2025 году с улиц города было убрано 23 незаконных торговых объекта.

Одним из ключевых этапов является инвентаризация. В декабре прошлого года была завершена масштабная проверка нестационарных торговых объектов, включая те, что расположены на частных территориях, включая те, что находятся возле торговых центров и многоквартирных домов. В результате проверки было выявлено 160 таких объектов.

«Бизнес должен работать легально, не загромождая тротуары и не портя облик нашего города. Если объект установлен незаконно, он будет демонтирован: либо владельцем добровольно, либо принудительно», — обозначила позиция таганрогских властей глава города.

Светлана Камбулова подчеркнула, что таганрогские власти приступают к следующему этапу регулирования уличной торговли — обновлению правил размещения нестационарных торговых объектов. Основная цель — сделать облик города более эстетичным и современным.

Что изменится? Разработан новый документ, который будет касаться владельцев некапитальных торговых объектов на частных земельных участках, включая общедолевую собственность.

С 1 сентября по 1 декабря 2026 года все такие объекты должны быть включены в общегородскую схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденную Постановлением № 601.

Особое внимание будет уделено внешнему виду объектов. Теперь дизайн каждого павильона или киоска должен быть официально утвержден комитетом по архитектуре и градостроительству. Размещение объектов без согласованного внешнего вида будет считаться административным правонарушением в соответствии со статьей 5.1 Областного закона № 273-ЗС, как отметила глава города Светлана Камбулова.

«Порядок в городе начинается с единых правил для всех. Работаем над тем, чтобы Таганрог с каждым днем становился комфортнее и привлекательнее!» — отметила глава.

Иллюстрация: фото ВК Административная инспекция Ростовской области