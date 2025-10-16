Большой субботник и День древонасаждений пройдут в Таганроге 18 октября

18 октября Таганрог примет участие в областных экологических акциях – субботнике и Дне древонасаждений. Главными площадками мероприятий станут Площадь Восстания и Чеховский сквер, сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, во время субботника большой объем работ запланирован на Площади Восстания. В мероприятии примут участие жители, работники предприятий и коммунальных служб, предприниматели, сотрудники администрации. Субботник начнется в 9.00.

В рамках акции «День древонасаждения» в Таганроге высадят более 420 разных пород деревьев и около 360 кустарников на 70 городских территориях. Работы будут вестись на территориях школ, детских садов, заводов ТАГМЕТ, «Прибой», ТАНТК им. Г.М. Бериева, ТНИИС, «Красный гидропресс» и других. Центральной площадкой акции станет Чеховский сквер, где планируют высадить 20 деревьев липы. Начало в мероприятия в 10.00.

«Приходите всей семьей и участвуйте в экологических акциях. Вместе сделаем Таганрог чище, зеленее и красивее», — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, кто отвечает за высаженные в Бакинском сквере Таганрога деревья.

Фото из архива