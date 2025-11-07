Главная » #Здоровье

Больше 100 тысяч таганрожцев уже привились от гриппа

На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Но этого еще недостаточно для формирования надежного коллективного иммунитета.

#Здоровье

Иммунизационная кампания против гриппа в Таганроге — в самом разгаре. На сегодня в городе вакцинировались 102 885 человек, что составляет 42,6 % населения. Для формирования надежного коллективного иммунитета необходимо, чтобы не менее 60% жителей прошли вакцинацию.

Глава Таганрога Светлана Камбулова напомнила, что прививка от гриппа играет ключевую роль в предотвращении тяжелой формы заболевания и минимизации рисков осложнений. И призвала жителей города принять участие в прививочной кампании и защитить себя от опасного сезонного заболевания и его осложнений.

«Призываю вас, дорогие таганрожцы, ответственно подойти к своему здоровью и здоровью своих близких. Только совместными усилиями мы сможем сформировать надежный барьер против распространения инфекции и сохранить наше здоровье», — написала Светлана Камбулова.

Прививочная кампания против гриппа продлится до 1 декабря.

Фото из архива

вакцинация от гриппа новости Светлана Камбулова Таганрог
