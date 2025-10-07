Главная » Благоустройство

Большая уборка: в Таганроге прошли вторые «Чистые игры»

В воскресенье, 5 октября, участники вторых «Чистых игр» собрались рано утром, чтобы вновь внести свой вклад в чистоту и благоустройство Таганрога.

В этот раз организаторы экологической акции, АНО «Первый взгляд», выбрали рощу под Бакинским мостом по улице Шаумяна, которая часто становится местом стихийных свалок. Роща граничит с жилыми домами и железнодорожным полотном, что делает её идеальным местом для уборки.

«Чистые игры» — это командные соревнования, где участники не просто очищают территорию от мусора, а делают это в формате соревнования. Такие мероприятия объединяют людей, помогают им активно и с пользой провести время, а также способствуют формированию экологической культуры.

Каждая команда состоит из 2-4 человек, это могут быть родственники, друзья, коллеги или одноклассники. Важно не только стремиться к победе, но и получать удовольствие от самого процесса. Организаторы предоставляют инструменты для уборки и вывозят собранный мусор.

В 2025 году в экологической акции приняли участие 16 команд, около 100 активистов из школ, техникумов, вузов и предприятий Таганрога. По сравнению с предыдущим годом количество волонтеров увеличилось вдвое, что свидетельствует о популярности «Чистых игр». Участников ждали денежные сертификаты и подарки от партнёров мероприятия: сети гипермаркетов «ЛЕНТА», компании «SPLAT» и бара «Маракас».

Организаторы стараются сделать процесс уборки увлекательным, используя игровые элементы и конкурсы. Активисты соревновались в скорости и качестве уборки,  в поиске необычных артефактов. А судьи оценивали их работу.

«Такие мероприятия помогают воспитывать ответственное отношение к окружающей среде у молодёжи и взрослых. Участие в «Чистых играх» способствует объединению различных социальных групп вокруг важной задачи — сохранения природы и чистоты городов», — информирует администрация Таганрога.

Отметим, что «Чистые игры» в Таганроге проводятся при поддержке Фонда президентских грантов, что подчёркивает значимость и признание экоакции на государственном уровне.

Фото: администрация Таганрога

субботник Таганрог уборка экоакция экология
