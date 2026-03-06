Более десятка жилых домов остались без отопления из-за порыва теплосети

Специалисты уже приступили к устранению аварии, тело обещают дать до 17.00.

В МУП «Водоканал» Таганрога сообщили об аварийной ситуации на вводе тепловой сети диаметром 100 мм к жилому дому по ул. Калинина, 119. Бригады уже приступили к работам по ликвидации аварии.

«В этой связи временно ограничена подача централизованного отопления на жилые дома по направлению: ул. Калинина № 117, 115, 119, 121, ул. Комарова, № /2, 6, 8, ул. Яблочкина, № 8, 15. Жуковского, № 4,8,6,10, — говорится в сообщении «Водоканала».

К 17 часам планируется закончить работы и подключить указанные дома к теплоснабжению.

