Более 500 билбордов с брендом «Вольный Дон» разместили в крупных городах России

В 11 крупных городах России стартовала рекламная кампания по продвижению туристического бренда «Вольный Дон».

Проект, инициированный Минэкономразвития Ростовской области, реализован при поддержке Группы Russ (входит в RWB) без использования бюджетных средств, информирует официальный портал правительства региона.

Цифровые уличные экраны с информацией о портале visitdon.ru размещены на ключевых магистралях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Самары, Саратова, Махачкалы и Ставрополя. До конца августа 2026 года для привлечения туристов будет задействовано более 500 наружных носителей.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев отметил, что по оперативным данным Минэкономразвития России, за первое полугодие количество турпоездок в регионе составило 922,5 тысячи, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Наше сотрудничество с Группой Russ в текущих геополитических реалиях вызывает повышенный интерес к донскому региону и активно поддерживает реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство», — подчеркнул он.

Заместитель управляющего директора RWB Медиа по стратегическим проектам Александра Синявская пояснила, что российские регионы в этом году получают поддержку в продвижении туристического потенциала благодаря возможностям экосистемы RWB Media, а наружная реклама на инвентаре Russ является наиболее эффективным форматом для знакомства с брендом.

«Яркие красные билборды размещены на главных дорогах крупных городов. Они хорошо видны водителям и пассажирам, а их привлекательный вид помогает подчеркнуть уникальность южной культурной столицы и делает образ «Вольного Дона» живым», — добавила она.

Ранее мы рассказывали о том, что добраться из Ростова до хутора Пухляковский на «Валдае» можно за 2 часа 20 минут.

Фото Группы компаний Russ

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX»