Более 30 тысяч жителей Таганрога прошли предсезонную вакцинацию от гриппа

В Таганроге продолжается масштабная кампания по вакцинации против сезонного гриппа. Ее цель — формирование коллективного иммунитета, для этого необходимо привить не менее 60% жителей города.

Тема вакцинации поднималась и на прошедшем на этой неделе планерном совещании в администрации города. По информации Роспотребнадзора, за месяц уже привито около 31 тысячи человек, что составляет около 12,7% от общей численности населения Таганрога.

«Предприятия нашего города и бизнес-сообщество по-прежнему не проявляют достаточной активности в вопросе вакцинации своих сотрудников. Обращаюсь ко всем руководителям и работодателям еще раз — позаботьтесь о здоровье своих работников и приобретите вакцину», — подчеркнула глава города Светлана Камбулова.

Глава Таганрога добавила, что вакцинация — не только защита каждого сотрудника, но и залог стабильной работы всего коллектива. Прививка помогает снизить риски заболеваний, уменьшить количество больничных и сохранить эффективность работы.

Бесплатная вакцинация против гриппа доступна следующим категориям граждан: детям дошкольного возраста и школьникам, студентам, беременным женщинам, людям старше 60 лет, пациентам с рядом хронических заболеваний, медицинским работникам, учителям и соцработникам, сотрудникам транспортных компаний и коммунальных предприятий, призывникам.

Вакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту жительства, учебы или работы.

В числе применяемых в 2025 году вакцин: «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри». Данные препараты одобрены Министерством здравоохранения РФ и эффективно защищают от актуальных штаммов вируса.

«Вакцина в поликлиниках Таганрога имеется в достаточном количестве», — пояснила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказывали, что более 500 тысяч жителей Дона прошли вакцинацию от гриппа. Случаи осложнений или неблагоприятных реакций после прививки от гриппа в Ростовской области не зафиксированы.

