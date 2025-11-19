Главная » Новости Таганрога

Более 200 спортсменов участвуют в традиционной спартакиаде инвалидов Таганрога

На чтение 2 мин Просмотров 42 Опубликовано

19 ноября во дворце спорта «Прибой» торжественно открылась городская традиционная спартакиада инвалидов, посвященная Всероссийской декаде инвалидов.

Новости Таганрога

Спартакиада инвалидов проводится в этом году уже в 18-й раз и стала традиционной. Ее организаторами выступают комитет по физической культуре и спорту Таганрога и городской совет инвалидного спорта.               

В нынешних соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов с ограниченными возможностями из 16 обществ и учреждений города. Соревнования, как и прежде, проходят по пяти видам спорта: дартсу, шашкам, шахматам, плаванию и настольному теннису.

Спартакиада дарит всем участникам атмосферу грандиозного спортивного праздника, позволяя расширить круг общения и приобщить ещё больше детей и взрослых с ограниченными возможностями к регулярным занятиям физкультурой и спортом, а также здоровому образу жизни.

Открылось мероприятие выступлением  команды «Крылья» спортивной школы № 1 (тренер Ольга Победнова).

Первый заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева, поприветствовав участников, отметила, что спартакиада — это не только возможность показать свои личные достижения, продемонстрировать собственную волю к победе, но еще и шанс обрести среди участников друзей, показать настоящий командный дух и спортивный характер.

«Я надеюсь, что в этом году все участники и болельщики получат от спартакиады заряд бодрости и массу положительных эмоций», — подвела итог Ирина Голубева.

Ее поддержала председатель Совета инвалидного спорта Таганрога Галина Стрельникова, пожелав всем участникам победы не только в спорте, но и над собой.

Анатолий ИВАШОВ, фото автора

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

декада инвалидов общество спартакиада инвалидов Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru