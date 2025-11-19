Более 200 спортсменов участвуют в традиционной спартакиаде инвалидов Таганрога

19 ноября во дворце спорта «Прибой» торжественно открылась городская традиционная спартакиада инвалидов, посвященная Всероссийской декаде инвалидов.

Спартакиада инвалидов проводится в этом году уже в 18-й раз и стала традиционной. Ее организаторами выступают комитет по физической культуре и спорту Таганрога и городской совет инвалидного спорта.

В нынешних соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов с ограниченными возможностями из 16 обществ и учреждений города. Соревнования, как и прежде, проходят по пяти видам спорта: дартсу, шашкам, шахматам, плаванию и настольному теннису.

Спартакиада дарит всем участникам атмосферу грандиозного спортивного праздника, позволяя расширить круг общения и приобщить ещё больше детей и взрослых с ограниченными возможностями к регулярным занятиям физкультурой и спортом, а также здоровому образу жизни.

Открылось мероприятие выступлением команды «Крылья» спортивной школы № 1 (тренер Ольга Победнова).

Первый заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева, поприветствовав участников, отметила, что спартакиада — это не только возможность показать свои личные достижения, продемонстрировать собственную волю к победе, но еще и шанс обрести среди участников друзей, показать настоящий командный дух и спортивный характер.

«Я надеюсь, что в этом году все участники и болельщики получат от спартакиады заряд бодрости и массу положительных эмоций», — подвела итог Ирина Голубева.

Ее поддержала председатель Совета инвалидного спорта Таганрога Галина Стрельникова, пожелав всем участникам победы не только в спорте, но и над собой.

Анатолий ИВАШОВ, фото автора