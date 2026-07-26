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Двукратный обладатель Кубка мира аккордеонист Александр Поелуев выступит во Дворце Алфераки Таганрога

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31 июля во Дворце Алфераки Таганрога пройдет историко-музыкальный вечер «Ритмы столетий», где будет звучать аккордеон. В двусветном зале исполнят сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Доменико Скарлатти, Роберта Шумана и Алексея Архиповского.

Культура

Зарубежную и российскую классику представит Александр Поелуев — двукратный обладатель Кубка мира среди аккордеонистов, известный своей виртуозной игрой и смелыми музыкальными экспериментами. Лауреат международных конкурсов выступал с концертами в более чем 30 странах на четырех континентах, включая Францию, Италию, Китай, США, Австралию, Новую Зеландию и Турцию.

Также в вечере примет участие юный пианист Владимир Поелуев.

Мероприятие начнется в 18.00 в здании Историко-краеведческого музея на улице Фрунзе, 41. Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге открылась выставка картин, вышитых нитью.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

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Дворец Алфераки музыкальный вечер новости Таганрог
Таганрогская правда

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