Благочинный Таганрогского округа освятил спорткомплекс «Авангард»

Благочинный приходов Таганрогского округа иерей Борис Гущин совершил освящение помещений недавно открытого после капитального ремонта Дворца спорта, а также открытой еще 1 января 2023 года Ледовой Арены — двух крупнейших объектов спортивной школы олимпийского резерва № 13.

Батюшка благословил сотрудников спорткомплекса «Авангард», тренеров СШОР-13, а также спортсменов, у которых в это время проходили тренировки, пообщался со многими из них, в частности, с кёрлингистами.

«Мы глубоко благодарны отцу Борису за проявленное внимание и духовную поддержку спортивной школы. Этот священный обряд наполняет наши сердца верой и надеждой на великое будущее наших спортсменов и всего комплекса в целом», — отметили в СШОР № 13.

В результате общения священника с директором спортшколы Вячеславом Воскобойниковым были заключены договоренности о сотрудничестве и духовном окормлении.

Для справки

В спортивной школе олимпийского резерва № 13 культивируется 20 видов спорта. В бассейнах (закрытый 25-метровый на шесть дорожек, и открытый 50-метровый — на восемь дорожек) это плавание, подводный спорт (плавание в ластах), синхронное плавание.

На Ледовой арене (ледовый каток с трибунами на 160 зрителей) занимаются хоккеем и керлингом. Во Дворце спорта — боксом, прыжками на батуте, тхэквондо, фехтованием, игровыми видами спорта.

На стадионе «Авангард» (с полем 110х70 м и трибунами на 1000 мест, беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами) — пятиборьем, регби, футболом, легкой атлетикой, на открытых площадках — волейболом, баскетболом и мини-футболом.

Фото с официальной страницы ВКонтакте СШОР-13