Библиотеки Таганрога подвели итоги Недели книгодарения

С 9 по 15 февраля в муниципальных библиотеках города проходила акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения. В этом году она стала юбилейной, десятой по счету.

Неделя началась с открытия выставки «Получено в дар» в Центральной городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова, на которой были представлены самые интересные издания, подаренные библиотеке за многие годы. Читатели также могли увидеть редкие книги, поступившие в фонд библиотеки к 100-летию А. П. Чехова, в том числе с автографами советских писателей И. Ефремова, А. Дементьева, А. Софронова, А. Твардовского, И. Василенко и др.

Особой популярностью среди подписчиков социальных сетей пользовалась рубрика «Книга ищет новый дом». Чеховка вновь предложила десятки интересных изданий, которые можно было забрать себе. Для этого нужно быть читателем библиотеки, выбрать книгу и откликнуться в комментариях. Многие издания, благодаря этой инициативе, обрели заинтересованных владельцев.

В день памяти А. С. Пушкина в библиотеке звучали его бессмертные строки, читатели знакомились с выставкой, посвященной жизни и творчеству поэта. О мудрости пушкинского слова, силе характеров и величии русской истории напомнил видеоролик, созданный к 190-летию «Капитанской дочки», который транслировался в социальных сетях и на плазменном экране в холле библиотеки.

Настоящим открытием для школьников стал творческий час «Многогранный Чехов». Ребята узнали Антона Павловича не только как писателя, но и как увлеченного садовода, высаживавшего розы в Мелихове и Ялте. Во время встречи они посмотрели видеоэкскурсию по памятным местам, ознакомились с презентацией «Сад вечной весны Чехова», поучаствовали в увлекательной викторине. Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Каштанка».

Важным событием акции стал выход седьмого сборника проекта «Книга с автографом». Это издание – дань уважения всем дарителям. Его первая часть знакомит с авторами, оставившими на подаренных книгах памятные надписи, а вторая рассказывает о тех, кто передал в дар библиотеке книги из личных библиотек. На страницах сборника можно найти истории шестнадцати уникальных книг: от издания «Корнелиус Крюйс» и мистики Дарьи Бобылевой до двухтомника о МХАТ с автографом Олега Ефремова и поэзии Тимура Семенова.

Традиционно акцию поддержали друзья библиотеки: представители администрации города и учреждений культуры, представители Молодежного парламента, настоятель Никольского храма иеромонах Маврикий (Звягинцев) и другие. 1113 книг скоро поступят в книжный фонд и будут доступны читателям во всех муниципальных библиотеках. Среди них – историческая, документальная, детская и классическая литература, книги о христианстве, святынях и святых.

«Чеховские традиции продолжают жить и развиваться. За 2025 год библиотекам подарено более 3482 книг! Эта цифра наглядно показывает, что идея книгодарения находит живой отклик», — отметила депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор централизованной библиотечной системы Таганрога Татьяна Алексеевна Михеева.

Завершилась неделя творческой встречей с Алексеем Авдеенко – участником семинара Литературной мастерской Сергея Лукьяненко. Будучи одним из авторов фантастического альманаха «Главное слово», Алексей Авдеенко представил читателям этот сборник, поделился опытом работы с коллегами и рассказал о новых творческих замыслах. В дар библиотеке писатель Сергея Лукьяненко передал более ста книг, созданных участниками Литературной мастерской.

Юбилейная акция «Дарите книги с любовью» подтвердила простую истину: в век цифровых технологий книга остается самым душевным подарком.

Фото: ЦГПБ имени А.П. Чехова