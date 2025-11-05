Библиотека Таганрога представляет «Старый город» Владимира Хрусталева

В Чеховской библиотеке Таганрога вниманию посетителей представлена персональная выставка таганрогского живописца Владимира Хрусталева «Старый город».

Это его первая персональная выставка. На ней свыше сорока работ (холст, масло) с таганрогскими пейзажами. Старые дома, дворики, ворота с арками… Будучи небольшого формата, эти картины прекрасно вписались в пространство малого выставочного зала библиотеки.

Ребенком Володя любил рисовать. Как и его мама: она, разговаривая по телефону, одновременно что-то рисовала на бумаге. Талант к изобразительному искусству оказался и у маминого брата, которому удавались даже портреты, он-то, дядя Костя, и дал племяннику первые уроки рисования. Истинным художником является и отец Владимира – мастер своего дела, работающий столяром, использующий вместо кисти, красок и холста дерево и различные инструменты для его обработки. Увидев у сына любовь и талант к рисованию, родители предлагали ему поступить в художественную школу. Но у него желания ходить сразу в две школы не было, а родители заставлять не стали, о чем он теперь жалеет. В общем, рисовал Володя в своей обычной средней школе – на разных уроках, в тетрадках и на партах, которые потом ему же приходилось отмывать. Пробовал себя и в граффити.

Родился Владимир в год Московской Олимпиады, в 1980-м, а школу окончил уже после развала СССР. И уехал из родного Уральска, что на северо-западе Казахстана, в Саратов, окончил там университет, стал дипломированным юристом. Но работать по специальности не стал: слишком уж скучной показалась профессия, а он оказался слишком уж творческой и непоседливой личностью с большой охотой к перемене мест. Просто путешествий было мало, поэтому он жил, работал и учился в разных городах: в Санкт-Петербурге, в Москве, в Одессе, в Ялте, в Еваптории, в Тверской области. Некоторое время жил и в Италии, где тоже делал наброски на улице. А восемь лет назад приехал в Таганрог. И решил, что отсюда никуда уже уезжать не станет: очень уж полюбился ему наш город.

Не получив академического художественного образования, он художником все же стал – благодаря художественным студиям, урокам у художников, а главное – непреходящей жажде творчества. Помимо живописи, его привлекла и керамика. Также художник освоил акварель, гуашь, пастель. А последний из его учителей, Владлен Гильгур, призвал и научил Владимира писать маслом. Было это в Ялте, откуда Хрусталев переехал в Таганрог.

В планах живописца освоение нового для него жанра – натюрморта. Но и здесь его привлекает старина. Пока что идет формирование коллекции, в которой – прялка, кирзовые сапоги, рубель (деревянная доска для стирки белья), глиняные горшки…

Родился и вырос Владимир в казачьем городе Уральске. Его предки были староверами. Возможно, от них он унаследовал основательность и стремление к сохранению того, что было создано трудом прежних поколений. Таганрог в этом плане выигрывает по сравнению с более крупными и богатыми городами. А Донской казачий край напоминает Владимиру его малую родину.

Благодаря современным средствам связи, живя в Таганроге, Владимир Хрусталев остается дизайнером известных на всю Россию компаний, в частности, торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». А мы, таганрожцы, ежедневно бывая в этих магазинах, даже и не догадываемся об этом.

Выставка «Старый город» продолжит работу до 23 ноября в здании Чеховской библиотеки на улице Петровская, 96.

Владимир Прозоровский

Фото предоставлены Владимиром Хрусталевым