«Библионочь» в Таганроге: посетители библиотеки за один вечер пересекли с Чеховым всю Россию

Субботним вечером 18 апреля в Таганроге Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова, присоединившись к Всероссийской акции «Библионочь», и пригласила всех пришедших повторить вместе с Антоном Павловичем Чеховым его путь на Сахалин.

«Единство народов – сила России!» — именно такой была тема «Библионочи -2026», проходящей в Год единства народов России. «Многонациональная Россия глазами Чехова» — так преломилась эта тема в Таганроге в Чеховской библиотеке.

«Это уже 15-я «Библионочь». А помните, как все начиналась? – обратилась к гостям на открытии акции в Таганроге депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Таганрога» Татьяна Михеева. – Уже целое поколение выросло на этой замечательной акции. Впервые, в 2012 году, участие в ней по всей стране приняли 750 библиотек, в том числе, конечно, и наша. В прошлом году число библиотек-участниц этого главного литературного события страны возросло до 19 тысяч, а в этом году их наверняка окажется еще больше. «Через книгу – к пониманию, через культуру – к единству» — таков официальный лейтмотив этой «Библионочи». Нам, таганрожцам, он особенно близок, потому что наш город изначально – многонациональный и с высокой культурой, в том числе – культурой чтения».

Антон Павлович из Москвы на Сахалин отправился 21 апреля 1890 года. Участники таганрогской «Библионочи», словно на машине времени, перенеслись на 136 лет назад, а потом в течение одного вечера совершили с великим земляком его путешествие через всю Россию. В этом гостям помогали не только все отделы библиотеки, но и друзья «Чеховки» — таганрогские артисты.

Так, руководимый Ириной Колотило хореографический ансамбль «Антре» студии «Грани» при участии драматических актеров представил «Сказочную шкатулку» по уральским сказам Павла Бажова. В целом же в носящей имя Чехова центральной городской библиотеке можно было вслед за Антоном Павловичем познакомиться с традициями, пословицами и поговорками, сказаниями, песнями, танцами, ремеслами и кухнями разных народов и народностей, проживающих на российских просторах.

Владимир Прозоровский

Фото автора и ВК библиотеки им. Чехова

