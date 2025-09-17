Бесхозные автомобили в Таганроге будут эвакуировать принудительно

Жители Таганрога обратили внимание на бесхозный автомобиль, которые уже длительное время находится на автостоянке у консультационно-диагностического центра на улице Дзержинского.

Горожане считают, что такой «автохлам» не только портит внешний вид таганрогских улиц, но и мешает посетителям медицинского учреждения, занимая место на парковке. Информацию о ситуации разместило местное сетевое издание.

За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города. Нам рассказали о порядке действий в таких случаях.

«Сотрудники Комитета по управлению имуществом Таганрога наклеили на автомобиль, расположенный около ул. Дзержинского, 156, требование к собственнику принять меры по перемещению транспортного средства в специально отведенное для этого место. В случае неисполнения требования муниципалитетом будут проведены мероприятия по принудительной эвакуации данного транспортного средства», — говорится в комментарии.

Отмечается, что принудительная эвакуация проводится в соответствии с Порядком выявления, перемещения, хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств на территории муниципального образования «Город Таганрог», утвержденным постановлением администрации города от 19 сентября 2024 года № 2053.

Фото: «Блокнот Таганрог»