Главная » Город

Бесхозные автомобили в Таганроге будут эвакуировать принудительно

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Жители Таганрога обратили внимание на бесхозный автомобиль, которые уже длительное время находится на автостоянке у консультационно-диагностического центра на улице Дзержинского.

Город

Горожане считают, что такой «автохлам» не только портит внешний вид таганрогских улиц, но и мешает посетителям медицинского учреждения, занимая место на парковке. Информацию о ситуации разместило местное сетевое издание.

За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города. Нам рассказали о порядке действий в таких случаях.

«Сотрудники Комитета по управлению имуществом Таганрога наклеили на автомобиль, расположенный около ул. Дзержинского, 156, требование к собственнику принять меры по перемещению транспортного средства в специально отведенное для этого место. В случае неисполнения требования муниципалитетом будут проведены мероприятия по принудительной эвакуации данного транспортного средства», — говорится в комментарии.

Отмечается, что принудительная эвакуация проводится в соответствии с Порядком выявления, перемещения, хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств на территории муниципального образования «Город Таганрог», утвержденным постановлением администрации города от 19 сентября 2024 года № 2053.

Фото: «Блокнот Таганрог»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авто администрация Таганрога обратная связь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru