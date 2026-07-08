Базирующийся в Таганроге донецкий «Шахтер» сыграл вничью в Махачкале

Перед игрой команда провела в дороге 21 час.

В очередном матче чемпионата России по футболу среди команд 2 лиги Б — группа 1, базирующийся в Таганроге команда «Шахтер» (Донецк, ДНР) сыграла вничью в Махачкале с местным «Динамо». Счет встречи — 1:1.

У «горняков» мяч на счету полузащитника Георгия Махатадзе. В донецком клубе выезд в Махачкалу назвали «тяжелым». Команда, следовавшая на автобусе, попала в многочасовую пробку в Хасавьюрте и провела в дороге почти 21 час.

Данная игра подвела черту по первым кругом первенства. После первого круга «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера — клуба «Севастополь», на 2 очка. На очко от донецко-таганрогских футболистов отстает команда «Ростов-2».

В чемпионате наступила недельная пауза, которая, как считают в «Шахтере», «сейчас нужна: одним, чтобы отдохнуть, другим – восстановиться после повреждений, а третьим, о которых мы пока не знаем, только пополнить ряды оранжево-чёрных».

Фото: ФК «Шахтер»