Главная » Новости Таганрога

Базирующийся в Таганроге донецкий «Шахтер» сыграл вничью в Махачкале

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Перед игрой команда провела в дороге 21 час.

Новости Таганрога

В очередном матче чемпионата России по футболу среди команд 2 лиги Б — группа 1, базирующийся в Таганроге команда «Шахтер» (Донецк, ДНР) сыграла вничью в Махачкале с местным «Динамо». Счет встречи — 1:1.

У «горняков» мяч на счету полузащитника Георгия Махатадзе. В донецком клубе выезд в Махачкалу назвали «тяжелым». Команда, следовавшая на автобусе, попала в многочасовую пробку в Хасавьюрте и провела в дороге почти 21 час.  

Данная игра подвела черту по первым кругом первенства. После первого круга «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера — клуба «Севастополь», на 2 очка. На очко от донецко-таганрогских футболистов отстает команда «Ростов-2».  

В чемпионате наступила недельная пауза, которая, как считают в «Шахтере», «сейчас нужна: одним, чтобы отдохнуть, другим – восстановиться после повреждений, а третьим, о которых мы пока не знаем, только пополнить ряды оранжево-чёрных».

Фото: ФК «Шахтер»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Таганрог футбол
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru