Главная » Новости Таганрога

Батутисты Таганрога завоевали 5 медалей на первенстве России

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

20 октября в Новом Уренгое завершилось первенстве России по прыжкам на батуте, где юные спортсмены из Таганрога завоевали золотые и серебряные медали, а двое из них получили лицензии на участие в первенстве мира.

Новости Таганрога

Во время состязаний 414 сильнейших спортсменов из 38 регионов страны разыгрывали комплекты наград. Таганрожцы показали достойные результаты. Обладателями золотых медалей в синхронных прыжках на батуте стали Артём Чертилин и Эвелина Насибулина. Серебро на двойном минитрампе и бронзу в индивидуальных прыжках на батуте взял Ярослав Дущенко. Серебряная медаль в двойном минитрампе – у Данила Холодова.

Также в ТОП-5 батутистов России вошли таганрожцы Андрей Семенов, Матвей Прокопенко, Ангелина Дущенко, Кира Копылова, Юлия Свиридова, Варвара Шигина, Матвей Кулиш и Ярослав Запорожцев.

По итогам соревнований Артём Чертилин и Данил Холодов получили лицензии на участие в первенстве мира, которое пройдет в ноябре в Испании.

Поздравляем спортсменов и тренеров Александра и Наталью Шевченко, Сергея Зайченко, Лидию Ясакову и Алёну Свиридову с достойным результатом.

Ранее мы рассказали, что боксер из Таганрога стал победителем всероссийских соревнований.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

батут медали новости Первенство России спорт Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru