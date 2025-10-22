Батутисты Таганрога завоевали 5 медалей на первенстве России

20 октября в Новом Уренгое завершилось первенстве России по прыжкам на батуте, где юные спортсмены из Таганрога завоевали золотые и серебряные медали, а двое из них получили лицензии на участие в первенстве мира.

Во время состязаний 414 сильнейших спортсменов из 38 регионов страны разыгрывали комплекты наград. Таганрожцы показали достойные результаты. Обладателями золотых медалей в синхронных прыжках на батуте стали Артём Чертилин и Эвелина Насибулина. Серебро на двойном минитрампе и бронзу в индивидуальных прыжках на батуте взял Ярослав Дущенко. Серебряная медаль в двойном минитрампе – у Данила Холодова.

Также в ТОП-5 батутистов России вошли таганрожцы Андрей Семенов, Матвей Прокопенко, Ангелина Дущенко, Кира Копылова, Юлия Свиридова, Варвара Шигина, Матвей Кулиш и Ярослав Запорожцев.

По итогам соревнований Артём Чертилин и Данил Холодов получили лицензии на участие в первенстве мира, которое пройдет в ноябре в Испании.

Поздравляем спортсменов и тренеров Александра и Наталью Шевченко, Сергея Зайченко, Лидию Ясакову и Алёну Свиридову с достойным результатом.

Ранее мы рассказали, что боксер из Таганрога стал победителем всероссийских соревнований.

Фото ВК «Таганрог спортивный»