Главная » Новости Таганрога

Байкеры таганрогского мотоклуба «Огнеборцы» закрыли противопожарный сезон

На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

Они проехали колонной по городу и устроили показ техники.

Новости Таганрога

В Таганроге байкеры мотоклуба «Огнеборцы» в честь закрытия мотосезона проехали колонной по главным улицам города, а затем устроили для всех желающих показ пожарно-спасательной техники.

«Байкеры прощались с железными конями в лучших традициях: густой дым, полевая кухня и громкая музыка», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

На площадке клуба был устроен показ пожарно-спасательной техники, среди которой был ретро-автомобиль, а также «поделились секретами профессии».

До окончания действия особого противопожарного режима 15 октября байкеры помогали сотрудникам МЧС России в профилактике пожаров: проводили разъяснительную работу с населением и патрулировали улицы города с целью мониторинга пожароопасной обстановки, говорится в сообщении ведомства.

Фото: ТГ-канал МЧС Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

байкеры МЧС новости противопожарный режим Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru