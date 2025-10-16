Байкеры таганрогского мотоклуба «Огнеборцы» закрыли противопожарный сезон

Они проехали колонной по городу и устроили показ техники.

В Таганроге байкеры мотоклуба «Огнеборцы» в честь закрытия мотосезона проехали колонной по главным улицам города, а затем устроили для всех желающих показ пожарно-спасательной техники.

«Байкеры прощались с железными конями в лучших традициях: густой дым, полевая кухня и громкая музыка», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

На площадке клуба был устроен показ пожарно-спасательной техники, среди которой был ретро-автомобиль, а также «поделились секретами профессии».

До окончания действия особого противопожарного режима 15 октября байкеры помогали сотрудникам МЧС России в профилактике пожаров: проводили разъяснительную работу с населением и патрулировали улицы города с целью мониторинга пожароопасной обстановки, говорится в сообщении ведомства.

Фото: ТГ-канал МЧС Ростовской области