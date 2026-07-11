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Атака ВСУ на суда в Таганрогском заливе: погиб матрос, под удар попали четыре корабля

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Минувшей ночью повторилась атака с воздуха на гражданские суда, проходящие по Таганрогскому заливу. Случилась трагедия — погиб матрос технического судна, других пострадавших нет.

Город

Об этом утром 11 июля сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Всего под удар попали четыре судна различного назначения, в том числе танкер, перевозивший метанол.

«Угрозы разлива или утечки опасного вещества нет, корпуса судов получили незначительные повреждения», — уточнил Слюсарь.

При отражении атаки на Ростовскую область было уничтожено более 15 БПЛА. Помимо акватории залива, ВСУ атаковали Таганрог, Азовский и Неклиновский районы. Об отбое беспилотной опасности МЧС сообщило в 06.22.

По данным Минобороны РФ, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских БПЛА самолетного типа над территориями 9 регионов, в том числе Ростовской области, и акваториями Азовского и Черного морей.

Изображение от www.slon.pics на Magnific — для иллюстрации

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Таганрогская правда

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