Очередную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область отразила российская ПВО в ночь на 28 сентября.
Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Ночью 28 сентября уничтожены и перехвачены БПЛА в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах. На земле не зафиксировано никаких последствий, никто из людей не пострадал», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, вечером и ночью над территорией Ростовской области силами ПВО сбито и перехвачено девять БПЛА ВСУ самолетного типа.
Напомним, в ночь на 24 сентября вражеские дроны атаковали Таганрог. В ходе отражения ночной воздушной атаки было повреждено остекление окон и балконов в нескольких МКД на улицах Дзержинского и Морозова.
Фото из архива
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».