Атака вражеских БПЛА отражена в трех районах Ростовской области

Очередную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область отразила российская ПВО в ночь на 28 сентября.

Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Ночью 28 сентября уничтожены и перехвачены БПЛА в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах. На земле не зафиксировано никаких последствий, никто из людей не пострадал», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, вечером и ночью над территорией Ростовской области силами ПВО сбито и перехвачено девять БПЛА ВСУ самолетного типа.

Напомним, в ночь на 24 сентября вражеские дроны атаковали Таганрог. В ходе отражения ночной воздушной атаки было повреждено остекление окон и балконов в нескольких МКД на улицах Дзержинского и Морозова.

