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Артисты Таганрогского чеховского театра покажут в Нижнем Новгороде три спектакля

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Гастроли начнутся 18 июня спектаклем «Душечка».

Культура

Труппа Таганрогского театра им. А.П. Чехова продолжает свой гастрольный тур. После Волгограда и Саратова очередной город в турне — Нижний Новгород.  

«Чеховцы готовы покорять прекрасный Нижний Новгород! Уже сегодня на сцене Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького — «Душечка»!» — говорится в сообщении Таганрогского театра в соцсетях.

В Нижегородском театре им. Горького отметили, что 18 июня, «на нашей сцене стартуют четырехдневные гастроли Таганрогского театра им. А.П. Чехова». После «Душечки» нижегородского зрителя 19 июня ждет показ комедии «Оскар», 20 июня чеховцы покажут «Оскара», 20 июня — «Тетка Чарлея» и завершатся гастроли 21 июня показом комедии «Д-Р».

Фото: Таганрогский театр им. А.П.Чехова

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Таганрогская правда

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