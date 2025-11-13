Антинаркотическая просветительская акция проводится в Таганроге для детей и подростков

Особенностью оперативно-профилактической операции «Чистое поколение — 2025» стало участие в ней специалистов-практиков.

С 11 по 21 ноября 2025 года в учебных заведениях Таганрога проходят мероприятия в рамках второго этапа межведомственной комплексной операции «Чистое поколение — 2025». Эти мероприятия организованы управлением образования Таганрога совместно с полицией.

Основная цель операции — защита детей и подростков от наркотиков, предотвращение распространения наркомании, а также повышение уровня осведомленности населения о серьезных последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

Для учащихся проводятся беседы, лекции и интерактивные занятия. Они направлены на формирование правового сознания, законопослушного поведения, негативного отношения к наркотикам, пропаганду здорового образа жизни и активной гражданской позиции.

Для родителей (или законных представителей) организуются тематические встречи и консультации. Они помогают повысить уровень информированности о методах и признаках вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотиков, узнать о правовых последствиях и получить рекомендации по предотвращению рискованного поведения в семье.

В акции участвуют специалисты-практики. Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Таганрогу, лейтенант полиции Карина Матюхина, и инспекторы ПДН предоставляют актуальную информацию и отвечают на вопросы аудитории.

Операция «Чистое поколение» направлена на объединение усилий правоохранительных органов, школ и семей для создания безопасной среды для подрастающего поколения.

Фото: администрация Таганрога