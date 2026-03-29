Андрей Соловьянов рассказал историю создания программы «Соловьиная роща», выходившей в Таганроге 30 лет назад

Культурному феномену Таганрога — телевизионной программе 21 канала «Соловьиная роща» скоро исполняется 30 лет. Её автор и некогда бессменный ведущий Андрей Соловьянов рассказал историю создания передачи.

Рок-волна

В 1987 году в нашей стране разрешили проводить рок-фестивали, и в городе состоялась первая «Рок-суббота», где выступили 17 коллективов разного уровня и стилистики. В 1988 году на этом фестивале, помимо таганрожцев, уже пели и играли и приглашенные музыканты из разных городов. В следующие годы добавился смотр-конкурс «Хрустальная лира», проводились многочисленные концерты. СССР завершил свое существование, одновременно в 1991 году в медийном пространстве обозначились ранее неизвестные свободные, интересные, молодые творческие личности – художники, журналисты, музыканты, и постепенно «созрела» подходящая среда, чтобы освещать это, как явление.

«У нас образовалось музыкальное братство, мощная рок-волна. Встречались, играли джемы, проводили, концерты рок-ёлки, порой играли друг другу в узком кругу. Сложился неофициальный рок-клуб: спонсор Борис Маркин предоставил помещение, оборудование, оплачивал всё это», — рассказывает Андрей Соловьянов.

Группы занимались, развивались, даже проводили футбольные матчи. Однажды в общем разговоре прозвучало: «как это так, во всем мире есть музыкальные программы, а у нас в городе нет?» Каждый работал где-то, чтобы содержать семьи, много времени занимали репетиции… «Андрюха, берись! Энергии хватит, ты точно потянешь!» — обратились друзья к Соловьянову.

«Ребята, попробую, если не получится – не буду этим заниматься», — ответил тогда Андрей.

Зарплаты на телевидении платили маленькие. По счастью, среди сообщества музыкантов оказались преуспевающие предприниматели: поддержали начинание в финансовом плане в первые месяцы. Андрей Соловьянов погрузился в задачи новой творческой лаборатории.

Передача для выходных и праздников

«Пришел на телевидение 1 февраля 1997 года. С этого дня начала работу музыкально-развлекательная программа «Соловьиная роща», для которой я стал автором и ведущим», — вспоминает Андрей Соловьянов.

В середине 90-х годов прошлого века в Таганроге начали появляться телеканалы разного уровня, и среди них — 21 канал. Его смотрел город. Здесь создавали более 12 авторских программ: исторические, медицинские, спортивные, вкладывая туда душу, добывали особенные материалы.

«На телеканале сложились теплые отношения, все друг другу помогали. Что же касается программы «Соловьиная роща», я поставил перед собой цель развлекать людей в интеллектуальном направлении», — отмечает Андрей.

Сложилось несколько рубрик, вдобавок, «Соловьиная роща» освещала музыкальные и творческие события нашего города.

Например, в рубрике «Ух ты!» в ход шли статьи из энциклопедии, книги рекордов Гиннеса. Автор передачи начитывал любопытные факты, а видеоряд в это время представлял собой двигающийся рот и один глаз («Ротоглаз»)…

«А еще в России тогда показывали программу «Хит-конвейер». А я придумал «Хит-контейнер» для самых нелюбимых исполнителей. Журналист делал опрос таганрожцев о музыкантах, которые не нравятся, и кто набирал больше негативных отзывов, о них делались клипы, добавляя искажения, подпевали смешным голосом и так далее», — рассказывает Андрей Соловьянов.

Помните, программу «Смак»? А в «Роще» в рубрике «Смык» таганрожцы готовили по забавным рецептам. Также, проводились интервью, концерты, конкурсы красоты. С аудиторией программы общались художники, музыканты, режиссеры, модельеры. Только заставок-«перебивок» использовалось 62: подобно тому, как сейчас вставляют рекламу, добавлялись перекликающиеся с сюжетом кадры из кинофильмов, смешные видеоролики.

Под рукой не было интернета, мобильных телефонов, бегали «своими ногами», за камеры буквально дрались с коллегами – их не хватало.

Конфеты из буфета

В 2000 году на базе программы «Соловьиная роща» и 21 канала отсняли и показали в эфире 10-серийный документальный фильм «Фронтовые истории» о наших ветеранах.

«Это тяжелейшее воспоминание и очень хороший материал: десять программ и 10 персон. Приезжали к ветеранам домой, и герои сюжетов доставали из буфета лежалые конфетки, стремясь нас угостить, взахлеб рассказывали свои истории, радуясь, что к ним проявляют внимание», — продолжает повествование Андрей.

Даже на фоне потерь и гибели товарищей, на фоне военных, пропахших копотью и кровью буден жизнь продолжается. Люди влюбляются, происходят курьезные и трогательные случаи. И именно такими воспоминаниями делились ветераны с журналистами.

«Монтировала программы Ирина Сдатчикова (сейчас это главный редактор «Таганрогской правды», примечание автора) образованный, доброжелательный, находчивый, с чувством юмора человек. Очень мне помогала. Иногда я начинал тему и заходил в тупик, и тогда подключалась Ирина: «А давай вот так попробуем», «можно взять отрывочек из этого фильма», «а вот цитата подходящая», и получалось здорово», — делится Андрей Соловьянов.

Монтажного времени не хватало: очень много авторов работали над своими материалами. Изначально отличаясь самодисциплиной, Андрей во время монтажа вообще научился беречь каждую секунду. За два часа монтажного времени невозможно сделать передачу, и он всё подготавливал дома: расписывал сценарий, просматривал нужные кассеты, отмечая по секундам, что нужно переозвучить, что и как применить.

«Приезжал в студию – никакого чая и кофе, «здравствуйте», и вперед! Даже перекусывали за монтажным столом. Когда позже я работал в Москве (15 лет, побывал арт–директором нескольких московских клубов, и директором по рекламе), наработки очень помогли. Из любого рядового события могу сделать шоу: погасить неприятные моменты, развить положительные. Вообще-то, я человек позитивный, и вижу в жизни больше хорошего», — замечает Андрей.

Кто такой Андрей Соловьянов?

Андрей учился в таганрогской школе № 7, окончил механический техникум. Начал играть на гитаре, выступать в ансамблях, отслужил в армии, где тоже случалось играть, поступил в наш педагогический институт. Позже стал фронтменом группы «Квартира 50», которая, начиная с 1987 года, занимала первые места на фестивалях и конкурсах. Ее участники получали титулы лучших музыкантов города, а песня группы «Вам всем привет из Таганрога» в момент оказалась у всех на слуху. Ко времени создания «Соловьиной рощи» Соловьянов уже приобрел известность. Кроме того, он женился, родилась дочь, работал музыкальным руководителем детской творческой школы. Андрей уже сложился в состоявшуюся личность, понимал музыку, разбирался в ней, постоянно прослушивал новинки.

Среди людей, у которых Андрей брал интервью, встречались как интересные, так и неинтересные люди. Больше других ему запомнился разговор с Анатолием Крупновым из группы «Черный обелиск» (яркая рок-группа 90-х годов), выступавшей в Таганроге.

«Мощные музыканты, и тексты сильные. Масштаба большего, чем нашей страны… Блестяще отыграли концерт. Я прорвался, взял интервью. Анатолий — парень очень простой, говорил мудрые вещи, мы расстались хорошо. Узнал через две недели, что музыкант умер в студии звукозаписи, и у меня — последнее интервью, которое он давал кому-то от души», — делится Андрей Соловьянов.

Андрей проводит параллели. Роща, в которой мы живем – это Таганрог, и в ней поют замечательные «птицы». Наши талантливые земляки заслуживают того, чтобы их знали, чтобы гордились. А «соловьиной» роща стала, потому что автор передачи — Соловьянов.

«Моего деда звали «Соловей», отца – «Соловей» и я – Соловей: так зовут друзья», — поясняет Андрей.

Программа выходила до 2000 года включительно. За это время в эфир отправились 66 её выпусков.

В 2000 году 21 канал отправил программу «Соловьиная роща» на конкурс московской школы кино и телевидения «Интерньюс». Там не присваивали первых мест, зато программа вошла в 30 финалистов из 300 заявленных.

«Нас пригласили в Москву и обучали очень известные люди (кто-то из них уехал потом из России, кого-то уже нет в этом мире). 14 часов в день готовили, как главных редакторов телеканалов. Потом я остался в Москве, и 15 лет работал на благо российского шоу-бизнеса», — рассказывает Андрей Соловьянов.

Он с благодарностью вспоминает людей, которые спонсировали первые выпуски «Соловьиной рощи» — Андрея Загоревского и Андраника Амасяна, признателен за доверие директору телеканала Сергею Говорухину и главному редактору Людмиле Ачиковой, тепло вспоминает работу с Ириной Сдатчиковой.

«Очень дружный собрался тогда коллектив. Низкий поклон всем. Пока мы живы, пока дружим и помним друг друга, эта история не заканчивается», — говорит Андрей Соловьянов.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото предоставлены Андреем Соловьяновым