Аналитики назвали лидера рынка частных LTE сетей

Российскому бизнесу представили ежегодное отраслевое аналитическое исследование «Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане».

Карта корпоративных сетей обновляется аналитиками ComNews ежегодно и уже стала источником данных на рынке. Её регулярная публикация позволяет отслеживать тренды, изменение объемов портфелей участников рынка и технологическую зрелость решений. Кроме того, эксперты оценивают реализованные проекты с точки зрения географии внедрения и отраслевой принадлежности заказчика.

В исследовании этого года лидирующее положение на рынке занимает МегаФон — в портфеле оператора 46 коммерческих реализованных проектов, что составляет более 45% от всех коммерческих сетей в стране. Примечательно, что семь pLTE были построены оператором в этом году, что так же стало рекордом и составило половину от общего количества запусков в России за этот период (по данным «ИАА Рустеле.Ком»).

Стремительный рост рынка частных LTE решений — закономерный ответ на возрастающую потребность бизнеса в надёжной связи в условиях сложной промышленной среды. Предприятиям критически важна гарантированная пропускная способность для передачи данных с датчиков, видеопотоков и управляющих сигналов. Не менее существенна возможность изолировать сеть от публичного интернета для защиты критических данных и процессов. Кроме того, растёт спрос на интеграцию с IIoT решениями.

Важное преимущество pLTE, которое было учтено, — первенство в области киберзащиты. Оператор разработал, протестировал и аттестовал интегрированный комплекс защиты (криптошлюзы, межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений), который уже внедрен в построенные сети на критически важных объектах энергетики. Решение полностью соответствует требованиям ФЗ 187 для класса КИИ 1, что исключает необходимость дополнительной аттестации.

