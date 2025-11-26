Главная » #В стране

Аналитики назвали лидера рынка частных LTE сетей

На чтение 2 мин Просмотров 29 Опубликовано

Российскому бизнесу представили ежегодное отраслевое аналитическое исследование «Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане».

#В стране

Карта корпоративных сетей обновляется аналитиками ComNews ежегодно и уже стала источником данных на рынке. Её регулярная публикация позволяет отслеживать тренды, изменение объемов портфелей участников рынка и технологическую зрелость решений. Кроме того, эксперты оценивают реализованные проекты с точки зрения географии внедрения и отраслевой принадлежности заказчика.

В исследовании этого года лидирующее положение на рынке занимает МегаФон — в портфеле оператора 46 коммерческих реализованных проектов, что составляет более 45% от всех коммерческих сетей в стране. Примечательно, что семь pLTE были построены оператором в этом году, что так же стало рекордом и составило половину от общего количества запусков в России за этот период (по данным «ИАА Рустеле.Ком»).

Стремительный рост рынка частных LTE решений — закономерный ответ на возрастающую потребность бизнеса в надёжной связи в условиях сложной промышленной среды. Предприятиям критически важна гарантированная пропускная способность для передачи данных с датчиков, видеопотоков и управляющих сигналов. Не менее существенна возможность изолировать сеть от публичного интернета для защиты критических данных и процессов. Кроме того, растёт спрос на интеграцию с IIoT решениями.

Важное преимущество pLTE, которое было учтено, — первенство в области киберзащиты. Оператор разработал, протестировал и аттестовал интегрированный комплекс защиты (криптошлюзы, межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений), который уже внедрен в построенные сети на критически важных объектах энергетики. Решение полностью соответствует требованиям ФЗ 187 для класса КИИ 1, что исключает необходимость дополнительной аттестации.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

  • Реклама
  • ERID: 2Vfnxy85iXb
  • Публичное акционерное общество «МегаФон»
  • ИНН 7812014560
  • 61.10
  • ДОГОВОР № 2690370 от 19.12.2023
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru