Альманах «Вехи Таганрога» сохраняет связь поколений уже четверть века

Четверть века исполнилось успешному научно-просветительскому проекту – альманаху «Вехи Таганрога». Как мы уже сообщали, в Чеховской библиотеке прошла презентация двух его выпусков.

Год семьи и Год защитников Отечества, приуроченный к 80-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне, отразились в этих номерах издания благодаря кропотливой работе создателей альманаха.

«Оба этих выпуска связаны одной темой. Коротко ее можно обозначить, как лозунг советских времен: «Крепка семья — крепка держава!» Семья – не только родство душ, но и крепкий тыл, надежная опора государства, его мощи и процветания», — акцентировал главный редактор альманаха Борис Слуцкий.

Он рассказал, что авторский коллектив альманаха «протянул» прочную смысловую нить, связавшую семьи, династии Таганрога, и мужество народа в дни суровых испытаний, выпавшими на долю жителей нашей страны, когда крепкий тыл и героизм, ставший массовым, привели Советский Союз к Победе.

«В глубоких аналитических статьях, репортажах, очерках, фотосессиях, даже в творческих включениях отражена хронология событий Года семьи и Года защитников Отечества – 80-летие великой Победы. В отличие от предыдущих выпусков мы ввели специальное разделы о нашем времени – о праздновании юбилея Победы», — отметил Борис Моисеевич.

Он пояснил – то, что описано в альманахе, стало историей, однако представляет ценный опыт для будущих поколений, и с радостью отметил, что на страницах «Вех Таганрога» появились новые имена – Евгения Бутылина, Анастасии Денисенко. Со сцены звучали стихи фронтовиков в исполнении молодых актеров драматического театра «Игра» (ЦВР, руководитель Валентина Псёл), исполнял песни про донскую землю руководитель клуба «Арвентур» Иван Резанов. Заведующая Центром культурных программ библиотеки Елена Духанова, которая вела эту презентацию, предложила вспомнить организатора и первого главного редактора альманаха Александра Николаенко, патриота города и страны, инженера по образованию и краеведа, увлеченного литературой и журналистикой. Благодаря Александру Ивановичу в 1999 году вышел первый номер альманаха «Вехи Таганрога», а в 2010 году, когда его создателя уже не стало, «Вехи Таганрога» вошли в свод лучших краеведческих изданий России.

«Когда беру новый выпуск альманаха, наполняет чувство гордости за наш город. Небольших приморских городов много, а наш такой один: с богатой историей, с яркими достопримечательностями, — подчеркнула депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор Централизованной библиотечной системы Таганрога Татьяна Михеева. — Даже столицы не могут похвастаться наличием подобного издания».

Она отметила высокий профессионализм издания, уникальность фактов и используемых в нем документов, подчеркнув, как это важно для таганрожцев старшего поколения: чтобы ценили и помнили историю города, и для молодых, чтобы знали ее и берегли для следующих поколений.

Татьяна Алексеевна передала слова благодарности от начальника управления культуры Таганрога Елены Шелухиной и вручила благодарственные письма авторам и создателям альманаха, среди которых и журналист «Таганрогской правды» Владимир Прозоровский.

«Всё, что создано с любовью, живет долго, — акцентировала старший научный сотрудник Таганрогского музея-заповедника Алла Цымбал. — Александр Николаенко любил Таганрог, на сегодняшний день мы можем говорить о беспрецедентно долгом существовании исторического альманаха в провинциальном городе… Если связь времен и поколений прерывается, государство оказывается на краю пропасти».

Также она выказала она свою убежденность в важности существования «Вех Таганрога» как источника исторических знаний:

«Как бы мы не относились к войнам, значительная часть истории связана с этими сложными периодами в государстве. Удивительные судьбы участников войн приоткрываются в альманахе, как например, история героев русско-японской войны в статье старшего научного сотрудника ТГЛИАМЗ Татьяны Артюшкиной».

Об архиве, где хранится реальная история и можно получить информацию об истинных событиях любых времен, в наши дни, когда историю «передергивают» и сочиняют новые «версии», напомнила директор Таганрогского филиала «ГАРО» Инна Новожилова. Она рассказала, что в этом филиале хранится история нашего города с 1920 года, причем большой массив документов касается периода Великой Отечественной войны, и посоветовала узнать историю своей семьи, потому что именно так сохраняется и передается память из поколенья в поколенье. В завершение встречи о программах и экспозициях рассказала сотрудник музейного комплекса «Самбекские высоты» Анастасия Денисенко, предложив гостям презентации посетить музейные площадки этого исторического места, где оставили жизни многие соотечественники, чтобы над Родиной воцарилось мирное небо.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора