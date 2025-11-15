Алиса Герина из Таганрога примет участие в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

Алиса Герина из Таганрога выступит в новом выпуске шоу «Ярче звёзд» на ТНТ, посвятив свое выступление маме.

В субботу, 15 ноября, в 21.00 зрители увидят, как четыре команды по три участника будут перевоплощаться в известных исполнителей — Машу Распутину, Трофима, PRINCE и Gwen Stefani.

Алисе Гериной 26 лет, она выпускница Таганрогского музыкального колледжа по специальности «эстрадно-джазовый вокал». Девушка увлекается йогой и планирует в будущем работать инструктором.

Участие в проекте для девушки стало неожиданностью.

«Знакомый музыкант прислал объявление о кастинге. За пару дней до этого я как раз пересматривала любимые клипы этой певицы, а когда увидела её имя в списке артистов, сразу поняла — это знак, надо участвовать!», — делится Алиса.

Герина признается, что никогда ранее не выступала на такой масштабной сцене.

«Мне очень интересно, как у меня это получится. Я посвящаю выступление своей маме» — рассказывает участница шоу.

Алиса выросла в Таганроге, где до сих пор живут ее родные. Она признается, что обожает родной город и старается чаще сюда приезжать.

«Сложно выбрать одно любимое место в городе — я очень люблю центр — всю сознательную жизнь я прожила именно там», — отмечает девушка.

Победитель каждого выпуска шоу «Ярче звёзд» получает 500 тысяч рублей и право участвовать в суперфинале с главным призом в 5 миллионов рублей. Жюри проекта, включая Алексея Чумакова, Ивана Абрамова, Марину Кравец и Дарью Блохину, оценит выступления участников. Ведущим шоу остается Тимур Родригез.

Фото из личного архива Алины Гериной, предоставлено ТНТ