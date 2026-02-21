Главная » Культура

Актёр Сергей Баринов прочтёт чеховские рассказы в Литературном музее Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 54 Опубликовано

6 марта Литературный музей А.П. Чехова представит литературно-музыкальную программу «Маленькие рассказы большой жизни», основанную на юмористических произведениях и письмах писателя. Мероприятие позволит зрителям по-новому взглянуть на чеховский юмор и лиризм через синтез художественного слова и музыки.

Культура

В рамках программы актёр Таганрогского ордена «Знак Почёта» театра им. А.П. Чехова Сергей Баринов представит живые чтения известных рассказов, таких как «Шуточка», «Лошадиная фамилия» и «Злой мальчик», а также отрывков из личной переписки Антона Павловича. Слушатели смогут глубже проникнуть в мир писателя, оценив не только его сатирическое мастерство, но и тонкие наблюдения за повседневной жизнью.

Мероприятие начнется в 11.00 в здании Литературного музея А.П. Чехова на улице Октябрьской, 9. Телефоны: 8(8634) 61-14-66, 8-999-692-04-53.

Фото Комитета по охране ОКН Ростовской области

Литературный музей музыкальный вечер новости Таганрог Чехов
Таганрогская правда

