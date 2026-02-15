Активисты Таганрога освоили производство антидроновых плащей-невидимок для бойцов СВО

Жители Таганрога продолжают оказывать всестороннюю поддержку российским военнослужащим в зоне СВО. Активную работу в этом направлении ведет Комитет территориального общественного самоуправления № 8 под руководством Эльвиры Валентиновны Иванкович.

Активисты комитета наладили регулярную отправку военной амуниции и оперативно выполняют запросы из военных госпиталей. Гуманитарные конвои доставляют в зону боевых действий питьевую воду, средства гигиены, продукты и медикаменты. Особое внимание уделяется защите солдат: местные жители освоили производство так называемых антидроновых плащей-невидимок, маскирующих бойцов от тепловизоров. Партия таких изделий уже направлена в подразделения на Донецком, Запорожском и Курском направлениях.

В декабре 2025 года общественники отправили обогреватели и современное радиооборудование для нужд штурмового отряда на Красноармейском направлении. Работа ведется в тесном сотрудничестве с политическими и общественными структурами. Совместно с партией «Единая Россия» был сформирован крупный транспортный конвой, в состав груза вошли высокопроходимый квадроцикл, квадрокоптеры, компьютерная техника, расходные материалы и антидроновые одеяла. Для подразделения противовоздушной обороны передали масляные обогреватели и маскировочные сети.

Помимо материальной помощи, активисты заботятся о моральном духе защитников. В канун Нового года для 472 военнослужащих на Красноармейском направлении был организован праздничный ужин с домашней едой.

«Наша задача — сделать всё возможное, чтобы каждый боец чувствовал поддержку родного дома и был обеспечен всем необходимым для выполнения боевых задач», — отмечают участники КТОС.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой