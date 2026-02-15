Главная » Новости Таганрога

Активисты Таганрога освоили производство антидроновых плащей-невидимок для бойцов СВО

На чтение 2 мин Просмотров 33 Опубликовано

Жители Таганрога продолжают оказывать всестороннюю поддержку российским военнослужащим в зоне СВО. Активную работу в этом направлении ведет Комитет территориального общественного самоуправления № 8 под руководством Эльвиры Валентиновны Иванкович.

Новости Таганрога

Активисты комитета наладили регулярную отправку военной амуниции и оперативно выполняют запросы из военных госпиталей. Гуманитарные конвои доставляют в зону боевых действий питьевую воду, средства гигиены, продукты и медикаменты. Особое внимание уделяется защите солдат: местные жители освоили производство так называемых антидроновых плащей-невидимок, маскирующих бойцов от тепловизоров. Партия таких изделий уже направлена в подразделения на Донецком, Запорожском и Курском направлениях.

В декабре 2025 года общественники отправили обогреватели и современное радиооборудование для нужд штурмового отряда на Красноармейском направлении. Работа ведется в тесном сотрудничестве с политическими и общественными структурами. Совместно с партией «Единая Россия» был сформирован крупный транспортный конвой, в состав груза вошли высокопроходимый квадроцикл, квадрокоптеры, компьютерная техника, расходные материалы и антидроновые одеяла. Для подразделения противовоздушной обороны передали масляные обогреватели и маскировочные сети.

Помимо материальной помощи, активисты заботятся о моральном духе защитников. В канун Нового года для 472 военнослужащих на Красноармейском направлении был организован праздничный ужин с домашней едой.

«Наша задача — сделать всё возможное, чтобы каждый боец чувствовал поддержку родного дома и был обеспечен всем необходимым для выполнения боевых задач», — отмечают участники КТОС.

Ранее мы рассказали, что в музее «Самбекские высоты» прошли исторические чтения на тему обороны Юга России в годы ВОВ.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости СВО Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru