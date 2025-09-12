Афиша Таганрога: планируем солнечные сентябрьские выходные

Предстоящие выходные обещают быть немного ветреными, солнечными и не жаркими. Они прекрасно подойдут для прогулок и развлечений. Так что не стоит оставаться дома. Гостей ждут парки, музеи и другие учреждения культуры, которые традиционно подготовили различные интересные мероприятия для детей и взрослых.

Два спектакля и сказку для детей покажет Чеховский театр. Интересные экскурсии подготовил Дворец Алфераки. Мастер-классы и детские игровые программы пройдут в парке им. Горького. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой маршрут с нашей афишей.

Парк культуры и отдыха им. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 38-35-68)

Шахматный павильон

13 и 14 сентября с 11.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 игровые программы для детей «В ритме города».

Арт-Пространство «Таганрогский трамвай»

13 и 14 сентября с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 — мастер-классы по декоративно-прикладному искусству – роспись гипсовых миниатюр и поделки из природных материалов.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

13 сентября в 17 часов — постановка «Онегин».

14 сентября в 11 часов – сказка для детей «Три Ивана», в 17 часов – комедия «Тётка Чарлея».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел.61-14-66)

13 сентября с 11 до 16 часов — экскурсии по выставке «Донбасс непокоренный», совместной с Донецким республиканским краеведческим музеем. История Донбасса, его стойкость и мужество в годы Великой Отечественной войны.

14 сентября с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея. Сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе,41, тел. 38-34-96)

13 сентября в 12 часов – тематическая экскурсия «Южнорусская политика в конце XVII – начале XVIII века. Основание Таганрога» старшего научного сотрудника Татьяны Артюшкиной.

14 сентября в 12 часов – тематическая экскурсия «Через века к современному Таганрогу» старшего научного сотрудника Натальи Соповой.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

13 сентября в 12 часов – экскурсия с элементами интерактива «На волнах времени: Таганрог – город у моря». В 15 часов — тематическая экскурсия «Служить морским судам защитой и опорой. Легендарные страницы истории Таганрогской крепости».

14 сентября в 15 часов — тематическая экскурсия «Мои корабли найдут гавань и море…», посвященная истории возникновения Таганрога как первой военно-морской базы новорожденного флота Петра I.

Музей И.Д. Василенко (ул.Чехова,88, тел.61-36-73)

13 сентября в 12 часов – мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Птица счастья».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) – выставка «Цирк нашего детства». Экспонаты из собрания Таганрогского музея-заповедника и предметы из частной коллекции артиста цирка Дмитрия Артемьева.

Фото Сергея Плишенко