Афиша Таганрога: планируем последние выходные сентября

Предстоящие выходные обещают быть прохладными, но еще солнечными и без сильного ветра, а уже с понедельника погода может испортиться. Так что не стоит терять время. Нужно планировать прогулки и развлечения для всей семьи. Можно пройтись по осенним аллеям парков, послушать крики чаек на набережной, полюбоваться последними цветами на тихих улочках. И конечно же гостей традиционно ждут городские учреждения культуры, которые подготовили интересные мероприятия для детей и взрослых.

Два спектакля и сказку для детей покажет Чеховский театр. Интересные экскурсии проведет музей «Градостроительство и быт г. Таганрога». Мастер-классы и детские игровые программы запланированы в парке им. Горького. Музыкально-кинематографическая гостиная познакомит всех желающих с творчеством композитора Алексея Рыбникова в Чеховской библиотеке. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой маршрут с нашей афишей.

Парк культуры и отдыха им. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 38-35-68)

Шахматный павильон

27 и 28 сентября с 11.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 игровые программы для детей «Школьники в деле».

Арт-Пространство «Таганрогский трамвай»

27 и 28 сентября с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 — мастер-классы «Трамвай творческих идей».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

28 сентября в 16 часов — музыкально-кинематографическая гостиная «Полет с композитором», к 80-летию народного артиста России, композитора Алексея Рыбникова. Участвуют вокальные и хореографические коллективы и солисты Таганрога.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

27 сентября в 17 часов – драма «Пер Гюнт».

28 сентября в 11 часов – сказка для детей «День рождения кота Леопольда». В 17 часов — спектакль «Касатка».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

27 сентября с 11 до 16 часов – экскурсия по выставке «Из века в век с песней и танцем» об истории Государственного академического ансамбля Донских казаков имени Анатолия Квасова. Так же с 11 до 16 часов – экскурсии по выставке «Донбасс непокоренный», совместной с Донецким республиканским краеведческим музеем.

28 сентября с 11 до 16 часов – работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

27 сентября в 10 часов – тематическая экскурсия «Чехов-певчий».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея. Сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

27 сентября в 12 часов – тематическая экскурсия «Через века к современному Таганрогу» старшего научного сотрудника Натальи Соповой.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

27 сентября в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

28 сентября в 15 часов – экскурсия по выставке «Великий Немой».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

27 сентября в 14 часов – тематическая экскурсия «Уроки доброты» (ко Дню воспитателя) с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Дерево семейных ценностей».

28 сентября в 12 часов – интерактивная программа «Маленькие герои из «волшебной шкатулки» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Маленький герой».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) – выставка «Цирк нашего детства», представлены экспонаты из собрания Таганрогского музея-заповедника и предметы из частной коллекции артиста цирка Дмитрия Артемьева.

Фото Сергея Плишенко