Афиша Таганрога: куда сходить на весенних выходных

Наступающие выходные будут в Таганроге относительно теплыми и солнечными, похолодание синоптики обещают в начале следующей недели. Поэтому сейчас самое время и по городу прогуляться, и посетить наши учреждения культуры, где всегда интересно.

Художественный музей проведет субботнюю пешеходную экскурсию с мяу-акцентом. В библиотеке состоится серия концертов и лекция об истории авиации Таганрога.

Насыщена программа мероприятий Таганрогского музея-заповедника. Вас ждут тематические экскурсии, лекция, выставки. Во Дворце Алфераки пройдет историко-музыкальный вечер «Волшебный мир Моцарта», а в Литературном музее А.П. Чехова прозвучит испанский джаз.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой весенний маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

14 марта в 16 часов — сольный концерт студента Таганрогского музыкального колледжа Михаила Романова (фортепиано), класс преподавателя Ольги Букша.

15 марта в 13 часов — весенний концерт хора «Виктория» ДМШ имени П. И. Чайковского, руководитель — Анна Шаповалова.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

15 марта в 11 часов — лекция «Авиация и космонавтика Таганрога» гендиректора культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога», депутата городской Думы Елены Сироты и краеведа Владимира Ефремова.

15 марта в 15 часов — литературно-музыкальный вечер «Огромное сердце единой страны» самодеятельной творческой группы «По зову сердца».

18 марта в 13 часов — литературно-музыкальная гостиная «Страницы детства с Агнией Барто». Участвуют детские театральные студии, хореографический ансамбль «Антре» студии «Грани», учащиеся детских музыкальных школ города.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

14 марта в 12 часов — пешеходная экскурсия по исторической части города «По следам черного кота» с мартовским мяу-акцентом. Тел. для записи: 8-918-536-40-78, 8-918-531-36-66.

Таганрогский камерный театр (тел. 8 (904) 343-87-87)

В Молодежном центре (ул. Петровская, 89)

14 марта в 18.30 — спектакль «33 счастья».

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

14 марта с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

14 и 15 марта с 10 до 16 часов — работа совместной выставки с музеем МХАТ «От Константина до Константина. В поисках новых форм» (к 130-летию первой постановки пьесы А.П. Чехова на театральных подмостках).

15 марта с 11 до 16 часов — авторская экскурсия по выставке «Я знаю правду о войне», совместной с Донецким республиканским краеведческим музеем (о Героях специальной военной операции).

15 марта в 17 часов — литературно-музыкальная программа «По страницам испанской музыки: джазовые вариации».

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

14 марта в 12 часов — тематическая экскурсия «Через века к современному Таганрогу» по постоянной экспозиции музея «Таганрог: время, место, события, люди».

15 марта в 12 часов — публичная лекция «Крым и Таганрог. Неразделимость судеб» старшего научного сотрудника Аллы Цымбал.

15 марта в 16 часов — историко-музыкальный вечер «Волшебный мир Моцарта» к 270-летию великого композитора. Участвуют дуэт «Резонанс»: Дмитрий Верин (кларнет и блокфлейта) и Татьяна Казарьянц (фортепиано), а также артист оркестра Ростовского музыкального театра Владимир Кемечерджиев (альт) и концертмейстер Ростовской филармонии Мария Романюк (скрипка).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

14 и 15 марта в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

14 марта в 12 часов — тематическая программа «Что такое время?» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Часы».

15 марта в 14 часов — обзорная экскурсия «И.Д. Василенко — человек и писатель».

Фото Сергея Плишенко