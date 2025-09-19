Афиша Таганрога: куда пойти на теплых сентябрьских выходных

Наступающие выходные обещают быть по-летнему теплыми, еще есть время насладиться прогулками по уютным таганрогским улочкам и паркам. Не забываем и про наши учреждения культуры, где всегда ждут гостей.

В Таганроге продолжается театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова» — осталось два дня. Художественный музей проведет увлекательные пешеходные экскурсии по центру города. В библиотеке открывается новая выставка.

Тематические программы, выставки и экскурсии подготовили музеи Таганрогского музея-заповедника. Например, в ЮРКНЦ А. П. Чехова можно познакомиться с экспозицией «В мире животных». Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой осенний маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный (ул. Петровская, 96)

С 22 сентября будет работать художественная выставка «Осенние сезоны в Таганроге» творческой группы «Лунный кот». Открытие 23 сентября в 17 часов.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

В рамках театрального фестиваля «На родине А. П. Чехова»:

20 сентября в 18 часов — постановка «Моя жизнь» театра «Школа драматического искусства» (г. Москва).

21 сентября в 18 часов Таганрогский театр им. А.П. Чехова представит премьерный спектакль «Дядя Ваня».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел.: 8 (8634) 38-31-70, 8-918-536-40-78)

23 сентября в 10 часов — пешеходная экскурсия «По следу Черного кота».

26 сентября в 10 часов — пешеходная экскурсия «Осенняя прогулка в стиле джаз»

Археологический музей-заповедник «Танаис» (тел. 8 (86349) 2-04-08)

20 сентября с 10 до 16 часов — театрализованный праздник «День Танаиса». Ярмарка ремесел, античный тир, фото в историческом костюме, мастер-классы по древним ремеслам, этнофестиваль, викторины, конкурсы для зрителей и многое другое.

Дворец культуры «Фестивальный» (ул. Ленина, 212, тел: 8 (8634) 32-27-43)

26 сентября в 18 часов — праздничная концертная программа «Погода в доме», посвященная 102-й годовщине со дня рождения Михаила Танича.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

20 сентября в 16 часов — литературно-музыкальная программа «Испанская сюита». Участвуют Гаянэ Джаникян (сопрано), Александр Квашнев (фортепьяно). В программе также произведения Александра Пушкина и Федерико Гарсиа Лорки.

20 сентября с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

В Южно-Российском научно-культурном центре А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

Работает выставка «В мире животных», организованная Таганрогским музеем-заповедником совместно с Ростовским областным музеем изобразительных искусств. Представлены работы мастеров эстампа и оригинальной графики, в том числе знаменитых российских художников-анималистов Александра Шендерова, Владимира Бегмы, Евгения Чарушина и других.

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

20 сентября в 11.30 — тематическая экскурсия «Чехов-лавочник».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции музея. Сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

20 сентября в 12 часов — публичная лекция «Последняя осень императора» старшего научного сотрудника Аллы Цымбал (из цикла лекций к 200-летию пребывания в Таганроге Александра I).

21 сентября в 12 часов — тематическая экскурсия «Через века к современному Таганрогу» старшего научного сотрудника Валентины Ратник.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

20 сентября в 16 часов — экскурсия-концерт «Прогулки по Чеховскому Таганрогу под звуки флейты».

21 сентября в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 98634) 61-36-73)

20 сентября в 12 часов — тематическая экскурсия «Листопад воспоминаний» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Авторский зонтик».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) — выставка «Цирк нашего детства». Экспонаты из собрания Таганрогского музея-заповедника и предметы частной коллекции артиста цирка Дмитрия Артемьева.

