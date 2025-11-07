Афиша Таганрога: куда пойти на теплых ноябрьских выходных

Наступающие выходные порадуют таганрожцев хорошей погодой и интересными мероприятиями в наших учреждениях культуры. Так что скучать не придется. Гуляйте по осеннему городу и узнавайте много нового об истории Таганрога и его известных жителях.

В библиотеке состоятся публичные лекции и презентация новой книги. Таганрогский художественный музей приглашает на пешеходную экскурсию. В Молодежном центре можно посмотреть фильмы фестиваля ВГИК.

Драматический театр им. А.П. Чехова и ТаКТ представляют полюбившиеся зрителям спектакли. Как всегда насыщена программа Таганрогского музея-заповедника, вас ждут экскурсии, мастер-классы, историко-музыкальный вечер. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой культурный маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

9 ноября в 11 часов — проект «Известный неизвестный Таганрог», лекция Павла Ревко-Линардато к 200-летию со дня смерти благотворителя «Иван Варваци: благотворитель России и Греции».

11 ноября в 14 часов — к 130-летию писателя музыкальная гостиная «Литературная шкатулка Ивана Василенко». В 16 часов — презентация книги Константина Леушина «По обе стороны войны».

12 ноября в 11 часов — лекторий филиала Российского общества «Знание» в Ростовской области «Знание. История и традиции Дона». Лекторы — ученые ТИ имени А.П. Чехова: Алексей Волвенко — кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе и проектной деятельности; Валентина Агеева — кандидат исторических наук, декан факультета истории и филологии; Ефим Капканов — старший преподаватель кафедры истории.

Молодежный центр (ул. Петровская, 89, тел. 8 (8634) 38-33-61)

10, 11, 12 ноября в 12.30 приглашает на Международный студенческий фестиваль ВГИК, где студенты российских и зарубежных киношкол демонстрируют учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы широкой публике. Фестиваль проводят Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

8 ноября в 17 часов — сентиментальная комедия «Джек».

9 ноября в 11 часов — для детей сказка «Три Ивана». В 17 часов — музыкальная постановка «Ханума».

12 ноября в 18 часов — комедия «Как живой».

Таганрогский Камерный театр

В Молодежном центре (ул. Петровская, 89, тел. 8 (904) 343-87-87)

8 ноября в 11 часов — премьера для детей «Сказка о рыбаке и рыбке», режиссер-постановщик Нонна Малыгина. В 18-30 — постановка «Как Зоя гусей кормила».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. +7 (918) 536‑40‑78)

8 ноября в 11.00 состоится пешеходная экскурсия «Приветливая улица, затейливый балкон…» по историческим местам Таганрога, связанным с именем Фаины Раневской.

15 ноября в 12 часов начнется экскурсия «Прогулка по старому кварталу» — путешествие по историческим местам Таганрога.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

9 ноября с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

9 ноября с 11 до 16 часов — экскурсия по выставке «Кровью сердца», совместной с Государственным музеем истории белорусской литературы.

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

8 ноября в 10 часов — тематическая экскурсия «Чехов — лавочник».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции. Сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от 3 до 10 человек по предварительной записи.

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки) (Фрунзе,41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

8 ноября в 16 часов — историко-музыкальный вечер «Учитель и ученики». Свои сочинения и произведения талантливых учеников исполнит почётный деятель и председатель Ростовской областной организации Союза композиторов России, профессор РГК им. С.В. Рахманинова, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Хевелев.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

8 и 9 ноября в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

8 ноября в 14 часов — обзорная экскурсия по музею «Секреты доброй улыбки» с просмотром отрывков из кинофильмов по произведениям И.Д. Василенко.

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) — выставка «Цирк нашего детства», представлены экспонаты из собрания Таганрогского музея-заповедника и предметы частной коллекции артиста цирка Дмитрия Артемьева.

