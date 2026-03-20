Афиша Таганрога: куда пойти на прохладных мартовских выходных

Наступающие выходные ожидаются прохладными и пасмурными, возможен дождь. Поэтому прогулку по городу лучше совместить с посещением наших учреждений культуры, где всегда солнечно. Разноплановые мероприятия будут интересны и детям, и взрослым.

Таганрогский художественный музей проводит традиционную пешеходную экскурсию по центру города. В библиотеке состоятся поэтический вечер и концерт фортепианной музыки.

ТаКТ представляет полюбившуюся зрителю постановку «Как Зоя гусей кормила». Выставки, мастер-классы, тематические экскурсии подготовили музеи Таганрогского музея-заповедника.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой весенний маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

21 марта в 17 часов — к Всемирному дню поэзии «Рыцарь и пророк: два голоса. Две судьбы. Одна эпоха». Поэзию Николая Гумилева и Осипа Мандельштама представляют драматический театр «Игра» ЦВР и театр-клуб «СаД» (художественный руководитель и режиссер Валентина Псёл).

22 марта в 15 часов — вечер фортепианной музыки из цикла «Как слушать классику» (лауреат международных и всероссийских конкурсов пианист-виртуоз Михаил Кан). Ведет программу действительный член Русского музыкального общества Даниил Топольский.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

24 марта в 15 часов — трансляция с сайта Культура.рф. К 200-летию австрийского композитора Людвига Минкуса. «Дон Кихот». Государственный Московский театр балета классической хореографии под управлением Почетного академика Российской академии художеств Элика Меликова.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

21 марта в 12 часов — пешеходная экскурсия «Город ста народностей». История многонационального Таганрога и наследие его жителей. Тел. для записи: 8-918-536-40-78, 8-918-531-36-66).

Таганрогский камерный театр (тел. 8-904-343-87-87)

В Молодежном центре ((ул. Петровская, 89)

21 марта в 18.30 — постановка «Как Зоя гусей кормила».

Студия-театр «Люди» (ул. Греческая, 38, тел. 8-952-603-68-06)

22 марта в 12 часов — постановка для детей и всей семьи «Требуется собака», в 18 часов — спектакль-фантасмагория «Вечера на хуторе» (по произведениям Н.В. Гоголя).

Таганрогский государственный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

21 марта с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

22 марта с 10 до 16 часов — совместная выставка с музеем МХАТ «От Константина до Константина. В поисках новых форм» (к 130-летию первой постановки пьесы А.П. Чехова).

22 марта с 11 до 16 часов — авторская экскурсия по выставке «Я знаю правду о войне», совместной с Донецким республиканским краеведческим музеем о героях специальной военной операции.

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8(8634)39-42-76)

21 марта в 12 часов — тематическая экскурсия «За окном — ненастье».

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе,41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

21 и 22 марта в 12 часов — тематическая экскурсия «Через века к современному Таганрогу».

21 марта в 16 часов — историко-музыкальный вечер «Моцарт — 270: Сквозь века» к юбилею композитора. Участвуют солисты Ростовского академического симфонического оркестра Владимир Филатов (скрипка), Надежда Павловская (кларнет), Диана Юрченко (альт) и солист Ростовского государственного музыкального театра, уроженец Таганрога Петр Горобец (фортепиано).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

21 и 22 марта в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634)61-36-73)

21 марта в 11 часов — мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Моя Каштанка».

22 марта в 12 часов — мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Часики».

Работает новая тематическая выставка «Солнце, песок и кукушка. Часовые традиции России».

Фото Сергея Плишенко