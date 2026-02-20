В Таганроге наступающие праздничные выходные будут преимущественно облачными, солнышко собирается выглядывать лишь изредка, но и морозов пока не обещают. А значит можно смело отправляться в путь — на встречи с друзьями, на прогулки и в городские учреждения культуры, которые традиционно подготовили для нас множество интересных мероприятий.

Художественный музей приглашает на пешеходную экскурсию с элементами театрализации и масленичными сюрпризами. В Молодежном центре Таганрогский камерный театр покажет два спектакля. В Чеховской библиотеке пройдет концерт скрипичной музыки. Мастер-классы подготовили для детей в литературном музее А.П. Чехова и парке имени Горького. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой праздничный маршрут с нашей афишей.

Парк культуры и отдыха им. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 38-35-68)

Шахматный павильон

21 февраля — с 11.00 до 13.00 мастер-класс для детей по лепке из слоеного теста «Масленичный сувенир».

23 февраля — с 11.00 до 13.00 мастер-класс «Праздничная открытка».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

21 февраля в 12 часов — пешеходная экскурсия «Душа моя, Масленица» с элементами театрализации и масленичными сюрпризами. Тел. для записи: 8-918-536-40-78, 8-918-531-36-66.

Таганрогский камерный театр (тел. 8 (904) 343-87-87)

Молодежный центр (ул. Петровская, 89)

21 и 22 февраля в 18.30 — постановка «Свои люди — сочтемся».

23 февраля в 18.30 — спектакль «Зебры не ржут».

Выставочный зал Таганрогского отделения Союза художников России (пер. Добролюбовский, 6/ул. Греческая, 48, тел. 8 (951) 842-32-14)

Работает экспозиция «Натюрморт». Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 12.00 до 17.30.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

22 февраля в 15 часов Ростовский колледж искусств представит концерт скрипичной музыки. Преподаватель — председатель предметно-цикловой комиссии отделения «Струнные инструменты» Инна Надолинская, концертмейстер — Ирина Перелыгина.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

21 февраля с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы). В этот же день в 15 часов — публичная лекция «Падение и взлет чеховской «Чайки»» (феномен пьесы А.П. Чехова и история ее постановок).

22 февраля с 10 до 16 часов — работа совместной выставки с музеем МХАТ «От Константина до Константина. В поисках новых форм» (к 130-летию первой постановки пьесы А. П. Чехова на театральных подмостках).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

21 февраля в 16 часов — историко-музыкальный вечер «Музыкальные портреты эпох» с участием лауреата международных конкурсов, пианиста и органиста Петра Горобца.

22 февраля в 12 часов — публичная лекция старшего научного сотрудника Валентины Ратник «Прерванная мечта». Герои-антифашисты Таганрога» — ко Дню защитника Отечества.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

21 февраля в 15 часов — тематическая экскурсия ««Мои корабли найдут гавань и море». Таганрог — первая военно-морская база новорожденного флота Петра I».

22 февраля в 15 часов — тематическая экскурсия «Город мечты. История строительства, разрушения и возрождения Таганрогской крепости в период правления Петра I и Екатерины II».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

22 февраля в 12 часов — творческий мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Маленькие герои из «Волшебной шкатулки».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) — мультижанровая художественная выставка «На арене — ФАРС», представлены работы современных художников из восьми регионов России — авторская кукла, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, художественный костюм, скульптура.

Фото Сергея Плишенко