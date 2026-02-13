Афиша Таганрога: какие интересные мероприятия пройдут на выходных

В ближайшие дни в Таганроге ненадолго потеплеет — самое время отправиться на прогулку по городу. Только не забудьте взять с собой зонтик — синоптики обещают дождь. С интересом можно провести время и в наших учреждениях культуры, где состоятся экскурсии, концерты, лекции и выставки.

Традиционную субботнюю пешеходную экскурсию проведет Таганрогский художественный музей. Комедию «33 счастья» представит ТаКТ. Концерт и поэтическая программа состоятся в Чеховской библиотеке. Студия-театр «Люди» покажет спектакль «Волна».

В Литературном музее А.П. Чехова продолжает работу совместный с музеем МХАТ проект «От Константина до Константина. В поисках новых форм». С новой программой выступит вокальный дуэт Максима Жаткина и Татьяны Лонкиной. Тематические экскурсии и выставки пройдут в других музеях Таганрогского музея-заповедника.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой культурный маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

14 февраля в 12 часов — пешеходная экскурсия «Таганрог — город воинской славы», посвященная важным страницам истории города. Тел. для записи: 8 (918) 53-64-078, 8 (918) 53-13-666).

Таганрогский камерный театр (тел. 8 (904) 343-87-87)

В Молодежном центре (ул. Петровская, 89)

14 февраля в 18.30 — сентиментальная комедия «33 счастья».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

14 февраля в 16 часов — к 90-летию со дня рождения певицы Анны Герман: «Один раз в год сады цветут» — сольный концерт преподавателя Детской музыкальной школы имени П. И. Чайковского и Таганрогского музыкального колледжа Марины Бирюковой. В концерте принимают участие ее ученики.

15 февраля в 11 часов — «Известный неизвестный Таганрог», лекция А.В. Смирнова «Аферисты Таганрога XIX века».

15 февраля в 16 часов — музыкально-литературная программа «Хочу дышать, любить и жить!» призера поэтических конкурсов Татьяны Оржеховской из Москвы (творческий коллектив «Шоу-группы премьер» КСРК Всероссийского общества слепых). Прозвучат песни из репертуара Ирины Богушевской, Натальи Ветлицкой, Людмилы Сенчиной, стихи Татьяны Оржеховской.

Студия-театр «Люди», (ул. Греческая, 38, тел. 8 (952) 603-68-06)

15 февраля в 18 часов — спектакль «Волна» — сценическая адаптация одноименного романа Тода Штрассера на реальных событиях. История о том, как работают механизмы манипуляции массовым сознанием, и как важно и непросто сохранять индивидуальность в современном мире.

Выставочный зал Таганрогского отделения Союза художников России (пер. Добролюбовский, 6/ул. Греческая, 48, тел. 8 (951) 842-32-14)

представляет экспозицию таганрогских авторов «Натюрморт».

Шахматный павильон парка культуры и отдыха имени М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 38-35-68)

До 15 февраля работает выставка «А.П. Чехов глазами детей». Вы сможете увидеть яркие интерпретации чеховских произведений, созданные юные художниками.

Таганрогский государственный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

14 февраля с 10 до 16 часов — работа выставки, совместной с музеем МХАТ, «От Константина до Константина. В поисках новых форм» (к 130-летию первой постановки пьесы А.П. Чехова «Чайка»).

14 февраля с 11 до 16 часов — экскурсии по выставке «Донбасс непокоренный», совместной с Донецким республиканским краеведческим музеем.

15 февраля с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

15 февраля в 16 часов — литературно-музыкальная программа «Не расставайтесь с надеждой, маэстро» (мир писем и музыкальных произведений Моцарта), дуэт Максима Жаткина и Татьяны Лонкиной.

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76)

14 февраля в 12 часов — тематическая экскурсия «Встреча в Царскосельском парке. Романтичная история дядюшки Митрофана Чехова».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

14 февраля в 10 часов — тематическая экскурсия «Навстречу летящей весне».

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

14 февраля в 12 часов — публичная лекция «Выйти замуж за грека» старшего научного сотрудника Аллы Цымбал.

15 февраля в 12 часов — тематическая экскурсия «Через века к современному Таганрогу» старшего научного сотрудника Натальи Соповой.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

14 и 15 февраля в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

14 февраля в 12 часов — мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Браслет дружбы».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) — мультижанровая художественная выставка «На арене — ФАРС». Работы современных художников из восьми регионов России — авторская кукла, живопись, графика, декоративно-прикладное и современное искусство, художественный костюм, скульптура.

Фото Сергея Плишенко