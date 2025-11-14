Афиша Таганрога: как сделать интересными предстоящие ноябрьские выходные

Подходит к концу очередная рабочая неделя, пора планировать предстоящие выходные. Дождей не обещают, поэтому можно смело отправляться навстречу новым встречам, впечатлениям, последним цветам на улочках осеннего города и желтой листве городских парков. А во время прогулки можно заглянуть в городские учреждения культуры, где традиционно пройдут интересные мероприятия для детей и взрослых.

Два спектакля и сказку для детей покажет Чеховский театр. «Субботний вечер с ансамблем «Диво» ждет вас в Литературном музее А.П. Чехова. Классику отечественной и зарубежной музыки можно послушать в Историко-краеведческом музее. Разнообразные интересные выставки работают в других учреждениях культуры. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой маршрут с нашей афишей.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

15 ноября в 17 часов – драма «Каренины. Лабиринты памяти».

16 ноября в 11 часов — для детей «Сказка старого замка». В 17 часов — сентиментальная комедия «Джек».

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904)343-87-87)

Молодежный центр (ул. Петровская, 89)

15 ноября в 18.30 – спектакль «Зайка моя».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

15 ноября с 11 до 16 часов – экскурсии по выставке «Донбасс непокоренный», совместная с Донецким республиканским краеведческим музеем. В это же день в 17 часов – литературно-музыкальная программа «Субботний вечер с ансамблем «Диво» (художественный руководитель — Сергей Пико).

16 ноября с 11 до 16 часов – экскурсия по выставке «Кровью сердца», совместная с Государственным музеем истории белорусской литературы. В этот же день с 11 до 16 часов – работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

15 ноября в 10 часов – тематическая экскурсия «Чеховы. Семейные истории».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея. Сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

15 ноября в 16 часов – историко-музыкальный вечер «Связь поколений. Большие и маленькие». Классику отечественной и зарубежной музыки исполнят скрипачи: ученики ДШИ с. Николаевка и ДМШ им. А.Г. Абузарова, студенты Ростовского колледжа искусств.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

15 ноября в 15 часов – тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

16 ноября в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

16 ноября в 15 часов – тематическая экскурсия «И.Д. Василенко — писатель, влюбленный в Таганрог».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) – выставка «Цирк нашего детства». Экспонаты из собрания Таганрогского музея-заповедника и предметы частной коллекции артиста цирка Дмитрия Артемьева.

Фото Сергея Плишенко