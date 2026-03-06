Афиша Таганрога: как провести праздничные мартовские выходные

В Таганроге приближающиеся праздничные выходные будут по-женски непредсказуемыми – то солнечными, то облачными, но дождей пока не обещают. Поэтому прогулки на свежем воздухе приветствуются. А по дороге можно купить веточку мимозы или букет тюльпанов, насладится запахом наступившей весны, а заодно посетить городские учреждения культуры, которые традиционно подготовили интересную программу.

Художественная выставка работает в Чеховской библиотеке. В Молодежном центре Таганрогский камерный театр покажет спектакль. Таганрогский художественный музей приглашает на пешеходную прогулку «По следам прекрасных дам». Историко-музыкальный вечер посвященный опере пройдет во Дворце Алфераки. В музее И.Д. Василенко и парке им. Горького проведут интересные мастер-классы. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой праздничный маршрут с нашей афишей.

Парк культуры и отдыха им. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 38-35-68)

Шахматный павильон

7 марта — с 11.00 до 12.00 и с 12.00 до 13.00 мастер-класс по лепке из слоеного теста «Комплимент».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8(8634) 38-31-96)

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Работает персональная выставка краснодарской художницы Екатерины Поповой «Власть стихий». Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте». На открытие экспозиции 10 марта в 17 часов — вход — свободный.

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

7 марта в 15 часов – концерт в рамках цикла «Как слушать классику» представляют Даниил Топольский и музыканты города. Вход по билетам, тел. 8(8634) 612-323.

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904) 343-87-87)

Молодежный центр (ул. Петровская, 89)

7 марта в 18.30 – спектакль «Свои люди, сочтемся».

Городской дом культуры (ул. Петровская, 104-1, тел.8 (8634) 38-35-45)

7 марта в 17 часов — концерт «Нет тебя прекраснее». Вход свободный.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

7 марта в 12 часов — «По следам прекрасных дам», пешеходная экскурсия с погружением в эпоху XIX века. Тел. для записи: 8-918-53-64-078, 8-918-53-13-666

Арт — Школа #1 (ул. Греческая, 103, тел. 8 (928) 160-06-20)

7 марта в 14 часов — концерт учеников и педагогов к 8 марта. Вход свободный.

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8(8634) 61-14-66)

7 марта с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

8 марта с 11 до 16 часов — авторская экскурсия по выставке «Я знаю правду о войне», совместной с Донецким республиканским краеведческим музеем, о героях специальной военной операции. В 15 часов — тематическая экскурсия по выставке «Пять пудов любви. Женская история «Чайки»».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8(8634) 39-42-76)

8 марта в 12 часов – тематическая экскурсия «Я буду завидовать вам…(А.П.Чехов)».

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8(8634) 38-34-96)

7 марта в 12 часов – публичная лекция «Профессию я не выбирала – она во мне таилась…» из цикла «Жизнь и творчество Ф.Г. Раневской» старшего научного сотрудника Татьяны Артюшкиной.

8 марта в 12 часов – публичная лекция «Женские судьбы в истории Таганрога» старшего научного сотрудника Валентины Ратник. В 16 часов – историко-музыкальный вечер «Опера: путешествие во времени». Мировую классику исполнят солисты Ростовского государственного музыкального театра: Петр Горобец (фортепиано), Мария Мальцева (сопрано), Даниил Краснобаев (баритон).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8(8634) 61-43-33)

7 марта в 14 часов – лекция, посвященная 8 марта, «Абрамцевская майолика на фасаде дома Е.И. Шаронова в Таганроге».

8 и 9 марта в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8(8634) 61-36-73)

8 марта в 12 часов — творческий мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Открытка к 8 Марта».

Фото Сергея Плишенко