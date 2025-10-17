Афиша Таганрога: как провести октябрьские выходные  

Очередная рабочая неделя пошла к концу, впереди долгожданные выходные. Прогулки лучше планировать на субботу, когда погода еще обещает порадовать солнышком. А в воскресенье можно больше времени уделить городским учреждениям культуры, которые традиционно подготовили много интересных мероприятий для детей и взрослых.

Два спектакля и сказку для детей покажет Чеховский театр. Концерт биг-бенда Георгия Гараняна «Магия Джаза» запланирован в ГДК. Вечер старинной музыки состоится во Дворце Алфераки. Литературно-хореографическая гостиная пройдет в Чеховской библиотеке. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой маршрут с нашей афишей.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

18 октября в 17 часов – постановка «Дядя Ваня».

19 октября в 11 часов – сказка «Две Бабы Яги». А в 17 часов – спектакль «Онегин».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

18 октября в 14 часов – литературно-хореографическая гостиная «Республика Воображения под музыку Карэна Хачатуряна» (к 105-летию детского писателя Джанни Родари). Участвуют хореографический ансамбль «Антре» студии «Грани» и драматический театр «Игра» Центра внешкольной работы.

Дом Чайковских (ул. Греческая, 56-б)

19 октября в 16 часов — концерт инструментальной музыки преподавателей ДМШ имени П.И. Чайковского Дмитрия Кузовлева и Алены Плетневой. Вход свободный.

Таганрогский камерный театр (ул. Петровская, 89, тел. 8 (904) 343-87-87)

18 октября в 18.30 — премьера спектакля «Свои люди, сочтемся». Режиссеры — заслуженный артист РФ Александр Огарёв и Александрина Мерецкая.

Городской дом культуры (ул. Петровская, 104-1)

19 ноября в 19 часов — концерт биг-бенда Георгия Гараняна «Магия Джаза».

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

18 октября с 11 до 16 часов – работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы). С 11 до 16 часов – экскурсия по выставке «Из века в век с песней и танцем» (история Государственного академического ансамбля Донских казаков имени Анатолия Квасова).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

18 октября в 12 часов – тематическая экскурсия «Золотое детство Михаила Чехова».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея. Сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

18 октября в 16 часов – «Вечер старинной музыки» в исполнении дуэта «Canto Bene»: Игорь Тавровский (баритон), Елена Николаева (фортепиано). В программе — произведения выдающихся зарубежных композиторов XVI -XIX вв.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

18 и 19 октября в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

18 октября в 14 часов – обзорная экскурсия по музею «Уроки доброты» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Дерево семейных ценностей».

19 октября в 12 часов – игровая программа «Маленькие герои из «Волшебной шкатулки» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Шкатулка мечты».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (86340 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) – выставка «Цирк нашего детства». Экспонаты из собрания Таганрогского музея-заповедника и предметы частной коллекции артиста цирка Дмитрия Артемьева.

Фото Анатолия Ивашова