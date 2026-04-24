Афиша Таганрога: где побывать в последние выходные апреля

Наступающие выходные обещают быть комфортными в плане погоды. В субботу еще прохладно, а к воскресенью потеплеет — весна возвращает свои права. Прогулки по городу можно разнообразить интересными и познавательными мероприятиями в наших учреждениях культуры.

Как всегда насыщена программа в Чеховке — в библиотеке пройдут концерты, состоится музыкальный вечер. Традиционную пешеходную экскурсию в субботу проведет Таганрогский художественный музей.

ТаКТ и студия-театр «Люди» представят постановки для всей семьи. Мастер-классы, экскурсии, выставки, тематические встречи подготовили музеи Таганрогского музея-заповедника. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой весенний маршрут с нашей афишей.

Возможность посещения выбранных мероприятий уточняйте по указанным в афише телефонам учреждений.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

25 апреля в 12 часов — литературно-хореографическая гостиная «Республика Воображения Джанни Родари», к 75-летию выхода в свет книги «Приключения Чиполлино». Фрагменты балета Карена Хачатуряна «Чиполлино» исполнит ансамбль «Антре» студии «Грани», участвуют библиотечная литературная студия «Март», учащиеся детских музыкальных школ города.

25 апреля в 15 часов — музыкальный вечер «Незабываемые песни Александры Пахмутовой» (выступает хор трех поколений «Поющие сердца» Таганрогского института имени А.П. Чехова, руководитель — Нонна Помазкина).

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

26 апреля в 14 часов — отчетный концерт детского хора «Акварель» ДМШ имени П.И. Чайковского (руководитель — Валентина Никитина).

26 апреля в 17 часов — восточные песни, арии русских композиторов, народные напевы армянских ашугов в авторских аранжировках в стиле этно-фьюжн. Участвуют Нарек Геворгян — вокал, Алексей Стародубцев — фламенко-гитара, рояль, Олег Соломко — бас-гитара, Виталий Эпов — ударные, перкуссия. Специальный гость концерта Евгений Романов — певец и исследователь русской традиционной культуры, выпускник ДМШ им. А.Г. Абузарова, эксперт шоу «Ну-ка! Все вместе! Хором», руководитель этнического направления ЦРТК РАМ имени Гнесиных.

29 апреля в 17 часов — концерт выпускников вокального отделения ДМШ имени П.И. Чайковского.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

25 апреля в 12 часов — пешеходная экскурсия «Таганрог — город воинской славы» к 81-й годовщине со Дня Победы. Тел. для записи: 8-918-536-40-78, 8-918-531-36-66).

Таганрогский камерный театр (тел. 8 (904) 343-87-87)

В Молодежном центре (ул. Петровская, 89)

25 апреля в 18.30 время — спектакль «Как Зоя гусей кормила».

Студия-театр «Люди» (ул. Греческая, 38, тел 8-952-603-68-06)

25 апреля в 18 часов — «Портрет Дориана Грея».

26 апреля в 12 часов — подростковая драма «Весна. Река. Лед». В 16 часов – драма «Волна».

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

25 апреля с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы). По предварительной записи, от трех человек.

26 апреля с 11 до 16 часов — авторская экскурсия по выставке «Я знаю правду о войне», совместной с Донецким республиканским краеведческим музеем.

Продолжает работу выставка «Учитель и ученики», посвященная творчеству известного таганрогского художника Юрия Смолина и его учеников.

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

25 апреля в 12 часов — тематическая экскурсия «Весна идет, полна чудес, Христос Воскрес! Христос Воскрес!».

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки, ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

24 апреля в 18 часов — историко-музыкальный вечер «Гении эпохи романтизма: Шуберт и Брамс» с участием солистов Ростовского академического симфонического оркестра Надежды Павловской (кларнет), Джемиля Сейдаметова (кларнет), Ольги Журавлевой (фортепиано) и артистки Ростовского государственного музыкального театра Светланы Гаврюшенко (валторна).

25 и 26 апреля в 12 часов — тематическая экскурсия «Через века к современному Таганрогу».

25 апреля в 15 часов — литературно-музыкальный вечер «Четыре стихии любви», посвященный 45-летию творчества поэта Анатолия Боженко. В вечере участвуют актеры литературного театра «Одеон», преподаватель ДМШ им. А.Г. Абузарова Валентина Ястремская, ученица ДМШ Полина Кондратенко (флейта).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

25 апреля в 12 часов, 26 апреля в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

25 апреля в 15.30 — музейная программа с участием артиста Таганрогского театра им. А.П. Чехова Сергея Баринова «В главной роли — театр!».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

25 апреля в 14 часов — обзорная экскурсия по выставке «И.Д. Василенко — писатель, влюбленный в Таганрог».

26 апреля в 12 часов — экскурсия по выставке «Солнце, песок и кукушка. Часовые традиции России» с творческим мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Часы с кукушкой».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) — новая выставка «Принцессы сцены и арены», посвященной женскому творчеству, таланту и красоте. Представлены около 400 предметов из фондов Таганрогского музея-заповедника и частной коллекции заведующего музеем А.А. Дурова, артиста цирка Дмитрия Артемьева.

Фото Сергея Плишенко