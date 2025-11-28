Афиша Таганрога: что посмотреть на последних осенних выходных

Перед наступлением календарной зимы в Таганроге заметно похолодало, но погода – не повод проводить выходные дома. Одевайтесь теплее и отправляйтесь в путешествие по Таганрогу, по пути загляните в наши учреждения культуры, где всегда уютно и интересно.

В ГДК пройдут концерт, посвященный Дню матери и спектакль театра «СаД». Художественный музей проведет пешеходную экскурсию по центру города. В библиотеке с концертом выступит хор «Поющие сердца», работают выставки, состоится лекция о таганрогском периоде жизни императора Александра I.

Насыщенна программа музеев Таганрогского музея-заповедника – вас ждут выставки, экскурсии, мастер-классы. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой культурный маршрут с нашей афишей.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

29 ноября в 17 часов – спектакль «Тетка Чарлея».

30 ноября в 11 часов – сказка для детей «Все мыши любят сыр», в 17 часов – музыкальная постановка «Ханума».

Городской Дом культуры (ул. Петровская, 104-1, тел. 8 (8634) 38-35-45)

29 ноября в 17 часов – концерт «Мир начинается с мамы».

30 ноября в 18 часов – спектакль «Чайка» народного театра «СаД».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

29 ноября в 12 часов – увлекательное путешествие «Таганрог художественный» по местам, связанным с именитыми деятелями искусства. Тел. для записи: 8-918-536-40-78, 8-918-531-36-66.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 69)

29 ноября в 16 часов – юбилейный концерт лауреата международных конкурсов хора трех поколений «Поющие сердца» ТИ имени А.П. Чехова, посвященный 10-летию коллектива (руководитель – доцент Нонна Помазкина, концертмейстер — доцент Любовь Бурякова).

1 декабря в 17 часов – музыкально-литературная композиция «Времена святых не прошли». Посвящается схиархимандриту Виталию (Сидоренко). Хор «Отрада» (руководитель – Виктория Жерновая.

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 69)

Продолжает работу выставка декоративно-прикладного творчества Элины Барсеговой и фоторабот Артема Абакумова «Зимние истории». Открытие 30 ноября в 14 часов.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

30 ноября в 11 часов – лекция Альберта Смирнова «Загадка смерти Александра I в Таганроге. Нераскрытое убийство» в рамках проекта «Известный неизвестный Таганрог».

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

29 ноября с 11 до 16 часов – экскурсии по выставке «Донбасс непокоренный», совместной с Донецким республиканским краеведческим музеем.

30 ноября с 11 до 16 часов – работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

29 ноября в 10 часов – тематическая экскурсия «Новый год уже в пути».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (86340) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея. Сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

30 ноября в 12 часов – публичная лекция «Последняя осень императора». О таганрогском периоде жизни Александра I расскажет старший научный сотрудник Алла Цымбал.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

29 и 30 ноября в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

29 ноября в 14 часов – тематическая экскурсия «Листопад воспоминаний» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Авторский зонт».

30 ноября в 12 часов – тематическая программа «К маме с любовью…» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Матрешка».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) – выставка «Цирк нашего детства». Экспонаты из собрания Таганрогского музея-заповедника и предметы из частной коллекции артиста цирка Дмитрия Артемьева.

Фото Сергея Плишенко