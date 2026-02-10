Администрация Таганрога объяснила причины подтопления дороги к СНТ «Металлург»

В Таганроге жители садового товарищества «Металлург-1» обратились к властям с просьбой решить проблему разбитой дороги, соединяющей их участки с городом. Ситуация резко ухудшилась этой зимой: после сильного снегопада наступила оттепель, и талая вода практически полностью затопила проезд.

Как нам пояснили в администрации города, дорога к СНТ «Металлург» имеет грунтовое покрытие, и её асфальтирование требует полноценной реконструкции. Однако финансирование таких работ на 2026–2027 годы не предусмотрено. Ключевой проблемой является отсутствие ливневой канализации. Из-за обильных осадков и последующего потепления талая вода, не имея организованного стока, временно скапливается на дорожном полотне, уходя по естественному рельефу.

«Строительство ливнёвки возможно лишь в рамках реконструкции всей дороги, сроки которой пока не определены», — отметили в администрации.

Содержание участка, включая планировку профиля асфальтогранулятом, зимнюю расчистку и посыпку, осуществляет МКУ «Благоустройство». При расчистке снега приоритет отдаётся центральным городским магистралям, поэтому проезд к садоводству, относящийся к второстепенным дорогам, убирается после основных.

Фото: скрин видео из соцсетей