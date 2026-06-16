В Таганроге обесточена часть Северного района

Аварию устраняют специалисты ЮЗЭС.
В Таганроге специалисты Юго-Западных электросетей (ЮЗЭС) устраняет аварийное отключение электроэнергии в районе ул. Л.Чайкиной. Об этом сообщили в МКУ «Управление защиты от ЧС» города.
Без света остались дома по ул. Инициативной, ул. Бакинской, а также часть Северного микрорайона. В ведомстве уточнили, что электроэнергии не будет «до устранения» аварии.
Также сегодня запланировано отключение света днем в центре города — в жилых домах и поликлинике.
Фото из архива
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