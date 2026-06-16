В Таганроге обесточена часть Северного района

Аварию устраняют специалисты ЮЗЭС.

В Таганроге специалисты Юго-Западных электросетей (ЮЗЭС) устраняет аварийное отключение электроэнергии в районе ул. Л.Чайкиной. Об этом сообщили в МКУ «Управление защиты от ЧС» города.

Без света остались дома по ул. Инициативной, ул. Бакинской, а также часть Северного микрорайона. В ведомстве уточнили, что электроэнергии не будет «до устранения» аварии.

Также сегодня запланировано отключение света днем в центре города — в жилых домах и поликлинике.

Фото из архива