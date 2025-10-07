88-летний пенсионер из Таганрога перевел мошенникам более 800 тысяч рублей

Очередной жертвой телефонных мошенников стал пожилой житель Таганрога. Мужчину развели сообщением о якобы оформленном на него кредите.

В полицию Таганрога обратился 88-летний местный житель, который заявил, что стал жертвой аферистов. Пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся юристом банковского надзора.

Звонивший сообщил, что на имя мужчины мошенники оформили кредит и доверенность на распоряжение всеми средствами. А для защиты денег их нужно перевести на проверку. После разбирательства средства вернутся, пообещал аферист.

Поверив злоумышленнику, пенсионер направился к банкоматам и перевёл все свои сбережения — 830 тысяч рублей — на указанные счета. В процессе перевода он постоянно находился на связи с мошенником, который диктовал ему каждый шаг и нажатие на кнопки.

Позже мужчина осознал, что стал жертвой обмана, деньги ему не вернут, поскольку звонивший перестал выходить на связь. Тогда пенсионер обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и задержания причастных лиц», — сообщили в УМВД России по Таганрогу.

