64 года со дня основания отметил Таганрогский НИИ связи

Таганрогский научно-исследовательский институт связи — ведущее предприятие в области разработки и производства радиотехнических систем и изделий специального назначения для ВМФ отметил свое 64-летие.

В течение всех этих лет предприятие занимается разработкой многофункциональных радиоэлектронных комплексов для оснащения надводных кораблей ВМФ, а также для защиты важных объектов морской, береговой и прибрежной инфраструктуры. 

НИИ связи создал и внедрил в серийное производство пять поколений радиоэлектронных систем и комплексов. В последние годы институт существенно обновился технически и организационно.

Вступив в холдинг «Концерн Радиоэлектронные технологии» группы компаний «Ростех», ТНИИС получил дополнительные ресурсы для модернизации производственных мощностей и технологического перевооружения. Это позволило значительно повысить качество выпускаемых изделий и расширить спектр выполняемых задач.

Главная гордость предприятия — его коллектив.

В институте бережно сохраняют традиции преемственности. Мудрая конструкторская гвардия передает опыт молодым специалистам. Для талантливой молодёжи создаётся благоприятная среда для карьерного роста и профессионального развития.

«Сегодня Таганрогский НИИ связи имеет солидный портфель оборонных заказов и с уверенностью смотрит в завтрашний день. Желаю коллективу ТНИИС дальнейших успехов, процветания и вдохновляющих побед в служении интересам Отечества», — поздравила НИИ связи глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото Анатолия Ивашова

