50 работ, 12 мастеров: в Таганроге открылась выставка преподавателей художественной школы

В выставочном зале Детской художественной школы имени С.И. Блонской открылась выставка работ преподавателей «Учитель, человек, художник».

Таганрогская Детская художественная школа имени С.И. Блонской на протяжении многих лет сохраняет верность академическим традициям в системе художественного образования. Эти традиции приумножают и развивают работающие в школе профессиональные и квалифицированные педагоги–художники, многие из которых являются действующими членами Союза художников России. С помощью своих наставников ученики овладевают изобразительной грамотой, из года в год совершенствуя знания и практические навыки, пытаясь найти свой уникальный и неповторимый путь в мире искусства.

Выставка «Учитель, человек, художник» — это не только демонстрация работ преподавателей школы, но и возможность узнать, как они сами видят мир, какие идеи и образы вдохновляют их на создание своих картин. На выставке представлены 50 живописных и графических работ на различные темы. Здесь и пейзажи, отображающие красоту и неповторимость родного края, и натюрморты, и портреты. Авторы работ — 12 преподавателей школы: Л.Ю. Озерина, Г.П. Фомичева, Е.А. Кудрявцева, А.Е. Горбань, В.В. Мазурова, В.М. Яманова, А.О. Бондарев, Е.Г. Грунтовская, А.С. Яковлев, Т.Н. Смолякова, А.В. Онищук и Ю.Д. Фатыхова.

В зале — воспитанники художественной школы и гости, пришедшие на торжественное открытие этого вернисажа: депутат городской Думы Таганрога, генеральный директор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога» Елена Сирота, председатель Таганрогского отделения Союза художников России Александр Щенников, старший научный сотрудник Таганрогского художественного музея, искусствовед Людмила Казакова, заведующая художественным отделением Таганрогской школы искусств Нина Зундер, заведующая отделом «Центр культурных программ» ЦГПБ им. А.П. Чехова Оксана Сербина.

Все они в своих выступлениях отметили высокий художественный уровень представленных работ, мастерство замысла и воплощения, разнообразие тем и изобразительных средств. Также выразили признательность преподавателям, подтвердив тот факт, что многие выпускники школы, получив здесь начальные знания, продолжили обучение и добились высоких результатов в мире живописи.

В своем выступлении директор художественной школы Людмила Озерина поблагодарила всех, кто пришел на открытие этого знакового мероприятия.

«Более полувека наша школа выпускает в мир молодых художников, — отметила Людмила Юрьевна, — кто-то из них возвращается в свою альма-матер, чтобы передавать знания будущим поколениям. У каждого педагога, как у каждого человека, есть внутренняя потребность к самовыражению, у художника это выплескивается в создание картин. На этой выставке представлены работы, выполненные в разных техниках и жанрах, что позволяет оценить многогранность талантов авторов. Мы надеемся, что наша выставка станет для зрителей источником вдохновения, радости и новых открытий. Приглашаем любителей живописи на наш вернисаж».

Выставка продолжит свою работу до 19 декабря 2025 года.

Анатолий Ивашов, фото автора