5 октября в Таганроге на нескольких улицах ограничено водоснабжение

Аварийно-восстановительные работы ведутся в Севером районе и центральной части города.

Специалисты «Водоканала» устраняют порыв на водоводе по адресу: Н. Линия\13-й Новый. Вода в дома части Северного района будет подаваться пониженным давлением до 18 часов.

Еще две точки работ – улица Р. Люксембург\12 переулок, улица Кузнечная\5 переулок. Проблемы с водоснабжением могут испытывать жители Центрального района, улиц Кузнечной, Р. Люксембург, Свободы, Кислородной площади и близлежащих переулков. Завершить ремонт коммунальная служба планирует до 17 часов.

Фото из архива

