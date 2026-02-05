42 таганрогских школьника приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады

Лидером по количеству побед стал лицей № 4 (ТМОЛ) Таганрога.

Команда школьников Таганрога успешно выступила на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Ребята заняли призовые места в состязаниях по нескольким предметам. В состав команды из 42 человек вошли учащиеся 9-11 классов школ города.

В олимпиаде по экономике, которые прошли на базе регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха», из 35 участников призерами стали 24 человека.

Абсолютным лидером по количеству побед стал таганрогский лицей № 4 (ТМОЛ), учащиеся которого завоевали 18 призовых мест. Также в число призеров вошли ребята из лицеев № 7 и № 28, школ № 8 им. А.Г. Ломакина, № 10, № 34 и № 36, сообщили в администрации Таганрога.

В сложнейших олимпиадных испытаниях по биологии, которые проходили в Академии биологии и медицины им. Д.И. Ивановского, призерами стали трое таганрожцев: две ученицы школы № 3 им. Ю.А. Гагарина и учащаяся лицея № 28.

