350 многодетных семей получили соцподдержку в этом году

Ключевые меры направлены на улучшение условий жизни семей с детьми.

В рамках проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья» приоритетные меры поддержки направлены на повышение качества жизни многодетных и молодых семей с детьми. В текущем году в Таганроге помощь получили 350 семей, рассказала глава города Светлана Камбулова.

В том числе 42 молодые семьи были предоставлены единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей. 38 многодетных семей было компенсировано 50% от стоимости обучения одного из детей в средних и высших профессиональных учебных заведениях на сумму 952,3 тысячи рублей. 73 семьи воспользовались услугой проката 180 предметов первой необходимости для ухода за новорожденными и детьми до трех лет.

Фото: freepik